Пребиотики против пробиотиков: гастроэнтеролог Алисова объясняет разницу и пользу для здоровья

В последние годы значение здоровья кишечника выдвинулось на передний план научных исследований, поскольку все больше данных раскрывают сложную связь между кишечной микробиотой и различными аспектами здоровья человека, такими как иммунитет, психическое здоровье и даже хронические заболевания.Недавнее исследование пролило свет на истинную степень замешательства в стране по поводу здоровья кишечника, при этом большинство респондентов признались, что не знают о важности, преимуществах или о том, как поддерживать здоровье кишечника.Для поддержания хорошего здоровья кишечника целью является разнообразие. Из шести основных групп растений: фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые (фасоль и бобовые), орехи и семена, травы и специи рекомендуется есть 30 различных растительных продуктов в неделю.«Путаница заключается не только в установлении связи между растениями, клетчаткой и здоровьем кишечника. Несмотря на то, что они звучат одинаково, пребиотики и пробиотики играют две разные роли в здоровье кишечника. Проще говоря, пребиотики — это тип клетчатки, которую человеческий организм не может переваривать, они действуют как пища для пробиотиков, также известных как хорошие бактерии», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра АлисоваПримером хорошего пребиотика является инулин, который можно найти в корне цикория и топинамбуре. Олигосахариды, такие как содержащиеся в материнском молоке у детей раннего возраста; устойчивые крахмалы, которые можно найти в таких продуктах, как зеленые бананы; а также приготовленный, а затем охлажденный картофель.Изучение правильных привычек в еде может реально изменить ваше здоровье, и это не обязательно должно быть сложным или дорогостоящим делом."Если бы люди понимали важность пребиотиков над пробиотиками в своем рационе, это очень помогло бы их здоровью кишечника".