Что делать, если резко упало давление: инструкция кардиолога

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При скачках давления человек может ощущать головокружение, слабость, иногда и вовсе потерять сознание. И здесь главное — знать правильный порядок действий, говорит врач Алексей Жито.Жаркая погода — один из факторов гипотонического криза, то есть резкого снижения артериального давления, которое может произойти абсолютно с каждым. Если у человека и раньше были проблемы с давлением, то он точно находится в зоне риска.«При гипотонии и развитии криза у человека начинает кружиться голова, появляется шум в ушах, он бледнеет, учащается пульс, может проступить пот, при этом холодеют руки и ноги. Далее возможна потеря сознания», — говорит кардиолог.Поэтому так важно знать, как правильно поступать, чтобы помочь, а не навредить пострадавшему.Если человек в сознанииУложите на ровную твердую поверхность, слегка приподняв ноги (можно положить валик или подушку). Это делается для того, чтобы кровь прилила к мозгу и сердцу.С этой же целью можно сделать массаж ног - плавно, переходя от стоп к тазу. Делайте через одежду, эффект от этого не снизится.Расстегните воротник пострадавшего, снимите ремень, тугие браслеты — все, что может мешать движению крови.Откройте форточку, можно включить вентилятор — необходим приток свежего воздуха. Подойдут кондиционер и даже ритмичные обмахивания газетой.Приготовьте пострадавшему теплый сладкий чай. Это улучшит кровоснабжение мозга и даст ему питание за счет сахара.Можно использовать и дополнительные приемы: похлопать по щекам, поднести к носу ватку с нашатырем. Это тоже поможет активировать кровеносную систему.«Если вокруг есть еще люди, то не стесняйтесь, просите их о помощи. Помните, чем дольше у человека понижено давление, тем больше страдает головной мозг», — напоминает Алексей Жито.Если человек без сознанияПервое и самое важное: сразу же позвоните в скорую помощь. Универсальный номер — 112, по нему можно вызвать все службы быстрого реагирования.Переверните человека на бок, аккуратно откройте ему рот и следите, чтобы язык не заслонял вход в дыхательные пути.Если вдруг человека стало рвать (крайне неприятно, но такое бывает при гипотоническом кризе), то переступите брезгливость и помогите ему. Рвотные массы нужно удалить изо рта.Если это ваш близкий человек и вы знаете, что с ним такое бывает, то наверняка у него должны быть препараты, которые вводятся внутривенно или внутримышечно. Достаньте лекарства и введите их, но только если вы уже делали это раньше и точно знаете, что без них никак.