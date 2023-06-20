Врач объяснила, как проблемы с зубами сказываются на внутренних органах

Стоматолог Мартынова назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса.Закономерность заболеваний полости рта и внутренних органов научно доказана. Так, полость рта — это отдел пищеварительной системы, и заболевания зубов будут влиять на процессы обработки пищи и степени ее усваивания. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог к.м.н. «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.По словам эксперта, нарушение положения или отсутствие зубов препятствуют качественному пережевыванию пищи. Со временем развиваются гастрит и каскадом заболевания пищеварительного тракта и печени. Помимо этого заболевания полости рта могут спровоцировать развитие аллергических реакций.«В возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний десен главным фактором являются бактерии. Без полноценной гигиены происходит быстрое размножение бактерий и разрушение тканей зуба. При распространении бактерий за верхушку корня, происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах», — заявила врач.Стрептококки — бактерии, которые вызывают кариес зубов, могут провоцировать частые ангины, отиты. Также, проникая в кровеносные сосуды, они могут вызвать воспаление внутренней стенки сердечной мышцы, болезни почек, ревматизм. Лечение зубов единственный вариант, а применение антибиотиков только усугубит ситуацию. Постоянные обострения и снижение общего иммунитета переводят эти заболевания в хроническую стадию, отметила стоматолог.«При воспалении десен с разрушением связки зубов — пародонтит, образуются карманы и бактерии попадают в общий кровоток. Патогенные бактерии, прикрепляясь к внутренним стенкам сосудов, участвуют в развитии и поддерживают хронические заболевания внутренних органов», — сообщила она.Существует и обратная связь. У больных с заболеваниями желудка, печени, сахарном диабете, заболеваниях крови, изменения на слизистой оболочке полости рта могут проявляться задолго до появления симптомов основного заболевания, подчеркнула стоматолог Мартынова.