Невролог Алехина назвала 5 признаков деменции, которые становится более выраженными летом

По мнению невролога, жара и более длинные дни могут усугубить некоторые симптомы слабоумия.

Хотя летнее время любят все, оно также может быть трудным для людей с деменцией.

В этом сезоне люди с этим заболеванием подвергаются большему риску слабоумия, которое описывает картину повышенной спутанности сознания, возбуждения и беспокойства, которые обычно возникают в конце дня или в вечерние часы.

На динамику слабоумия могут существенно влиять факторы окружающей среды, такие как жара и более длинные дни. Часто это происходит потому, что в теплые дни наш организм быстро обезвоживается.

«Обезвоживание — это больше, чем просто чувство жажды; это физическое состояние, которое может привести к спутанности сознания, вялости и даже раздражительности. Теперь представьте на мгновение, что у вас уже есть когнитивные трудности, связанные с деменцией, а затем добавляется этот дополнительный слой путаницы, вызванный обезвоживанием», - говорит врач-невролог Александра Алехина

Алехина рассказала, на какие признаки обращать внимание и что делать.


По словам эксперта, симптомы деменции, которые могут ухудшиться в это время, включают:

Неустойчивая походка
Блуждание
Паранойя
Повторение
Плохой сон.

Врач рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вы беспокоитесь о себе или о ком-то, у кого проявляются признаки слабоумия. Более того, существует множество вмешательств, которые могут помочь существующим пациентам с деменцией в это время.

"Важно держать человека в прохладной и комфортной обстановке и обеспечивать надлежащую гидратацию".
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