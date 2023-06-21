Откуда берётся хроническая усталость и как её победить

Хроническая усталость - распространенное состояние, которое может оказывать негативное влияние на качество жизни. Многие люди сталкиваются с постоянной усталостью, несмотря на достаточный отдых.Постоянная усталость — бич многих. Вроде и о здоровье заботишься, и не то чтобы перенапрягаешься, и даже витамины пьёшь, а всё равно чувствуешь себя мухой в янтаре: так бы накрылся одеялом и не смотрел ни на кого.Что такое хроническая усталостьПричин усталости может быть в избытке. К примеру, нередко это затянувшийся психологический стресс, иногда — переутомление и связанное с ним эмоциональное выгорание.Как правило, рецепт бодрости в таком случае звучит приятно и просто. Достаточно отоспаться, сходить в отпуск, выделить время для отдыха и хобби — и ура, ты снова бодр и полон сил. Но простые рецепты срабатывают не всегда. И если даже отпуск не помог, стоит насторожиться.Если усталость не проходит не неделю-две, а месяцами, значит, проблема серьёзнее, чем хотелось быВ таких случаях медики говорят о синдроме хронической усталости (СХУ). Только в США от него страдают до 2,5 млн людей. Как правило, основным симптомом является отсутствие сил на протяжении трёх недель и больше. Это ключевой признак, но не единственный.Симптомы хронической усталостиПомимо постоянной утомлённости и категорического нежелания выползать из-под одеяла даже туда, куда очень хочется, присутствуют ещё как минимум несколько признаков:Проблемы с памятью и концентрацией.Частые головные боли или головокружения.Бессонница, прерывистый сон или, напротив, постоянная сонливость.Боль в горле.Дискомфорт в мышцах.Это о вас? Что ж, современная наука пока плохо представляет, что с вами делать. Точный спектр причин хронической усталости ещё не описан, а потому и чётких протоколов лечения не существует. Хроническая усталость относится к тем расстройствам, которые медики чаще всего пытаются корректировать правильным питанием, физическими упражнениями, когнитивной поведенческой терапией и не всегда достигают устойчивых положительных результатов.Но есть и хорошая новость: в 2017 году австралийские медики выяснили, что синдром связан с некими дефектами клеточных рецепторов. А это подтверждает уже неновую версию о том, что хроническая усталость является результатом проблем с энергетическим обменом в клетках.Среди этих энергетических проблем можно выявить три наиболее распространённые:Клеткам не хватает питания.Клетки не могут отдать энергию.Клеткам не хватает кислорода.Что делать, если клеткам не хватает питанияВ норме клетки работают так: из крови в их энергетический блок (митохондрию) поступают глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты и прочие питательные вещества. Митохондрии — настоящие маленькие печи: они сжигают (окисляют кислородом) поступившую еду до углекислого газа и воды, а в процессе получают энергию — ту самую, что даёт клетке возможность функционировать, а организму в целом — дышать, двигаться, думать. Но бывает, что в крови еда есть, а в клетку она попасть не может. И голодающие клетки, органы и ткани заявляют о себе хронической усталостью.Что происходитПричина может быть, например, в инсулинорезистентности. Гормон инсулин — это своеобразный дворецкий, информирующий клетки о том, что кушать подано. Чтобы получать эту информацию, у клеток есть специальные разъёмы — рецепторы. Инсулин стыкуется с таким рецептором (как флешка с USB-портом), посылает сигнал: «Еда!» — и клетка включает механизмы для закачивания питательных веществ внутрь. Это в норме.Если же разъём по каким-то причинам заржавел (стал резистентным), инсулин попросту не может достучаться. В крови его становится всё больше, невостребованная глюкоза и жирные кислоты складируются в виде лишней жировой ткани — в общем, начинает развиваться диабет второго типа. А клетка остаётся голодной и чувствует себя всё более усталой.Другой вариант: с инсулинорезистентностью всё в порядке, еду клетка видит, но закачать в себя не может. Потому что снизилась проницаемость мембран, через которые поступает пища. Проницаемость мембран ухудшают:Вирусные инфекции.Обезвоживание и/или длительное голодание.Сильная жара или мороз.Парацетамол.Некоторые антидепрессанты.Блюда с глутаматом натрия (почти все переработанные продукты, которые можно найти на полках супермаркета).Сигаретный дым.Как с этим боротьсяСдать биохимический анализ крови, проверив толерантность к глюкозе и ряд показателей, фиксирующих состояние энергетического обмена (в частности, креатинкиназу и её фракции). Обсудить результаты с терапевтом.Минимизировать вредные факторы: на время прекратить излишне жёсткую диету, отрегулировать водный режим, отменить алкоголь, бросить курить. Отказаться от парацетамола. Вместо него лучше принимать ибупрофен: он безопаснее).Что делать, если клетки не могут отдать энергиюЕсли инсулинорезистентность и митохондриальные нарушения — это о том, что клетка не получает пищи в нужном количестве, то гипотиреоз — о том, что клетка не может отдать энергию как положено.Что происходитОдна из причин этого — поломка другого разъёма клетки — рецептора гормона щитовидной железы. Гормон щитовидки под названием Т3 (трийодтиронин) требует у клетки накопленную энергию. Но поскольку разъём работает плохо, клетка не слышит, думает, что никому не нужна, и устало засыпает.Как с этим боротьсяСдать анализы на гормон Т3 и тесно связанные с ним Т4, ТТГ и обратиться за консультацией к эндокринологу.Что делать, если клеткам не хватает кислородаВ окислительных процессах, происходящих в митохондриях, фигурирует кислород. И от него зависит многое.Что происходитЕсли кислорода мало, то клетки просто не смогут эффективно переработать в энергию ту же глюкозу, содержащуюся в крови.Как с этим боротьсяДышать свежим воздухом. И как можно больше. Прогулки не менее часа в день — и желательно по парку, а не городским улицам. Также обязательны регулярные проветривания. Да, сложно поверить, что вовремя открытая форточка может избавить от хронической усталости. Но, возможно, это именно ваш вариант?И в качестве бонусаМногие знают, насколько важны для хорошего самочувствия витамины А, В, С, Е… А вот витамином D зачастую пренебрегают. Между тем именно этот витамин принимает активнейшее участие в регуляции энергетического обмена.Молекулы витамина цепляются за воспринимающие их рецепторы на клеточной мембране, а атомы необходимых веществ, находящихся в крови (в частности, кальция), — за выставленный наружу хвост молекулы. Связка кальция с витамином D и воспринимающим его рецептором на мембране действует как своего рода магнитный стержень, и вся цепочка других необходимых элементов и аминокислот, содержащихся в крови, вместе с этим стержнем втягивается внутрь клетки. Конечно, это весьма грубая картинка, и тем не менее она довольно точно описывает процесс.Есть дефицит витамина D — значит, возможна постоянная усталость. Поговорите об этом с вашим терапевтом.