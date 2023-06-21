Диетолог Алдонина: 6 причин, почему вы набираете вес не съедая больше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Растущий вес несмотря на малое количество еды – это явление обычно имеют вполне конкретную причину, говорит диетолог Мария Алдонина.Диетолог Алдонина назвала несколько распространенных причин того, почему можно набирать вес, не съедая больше.Снизилась физическая активность. По словам медика, человеческое тело привыкает к определенному объему физических нагрузок и движению. Если он сокращается, то человек может набирать вес, не съедая больше пищи – это происходит потому что его организм перестает расходовать калории на физическую деятельность, и они начинают откладываться в запас.Повысились нагрузки. Специалист советует помнить: мышцы весят больше, чем жир. Многие люди сначала набирают вес, когда начинают тренироваться, и их жир превращается в мышечную массу.Стресс. Когда организм испытывает стресс, высвобождается больше гормона кортизола, провоцирующего приступы повышенного аппетита. Кроме того, в стрессовые моменты тело физиологически быстрее накапливает жир, который способствует выживанию в трудных условиях. Особенно быстро при этом происходит накопление жира на животеНеподходящие продукты. Еще одна причина, почему мы набираем вес не съедая больше. Диетолог Алдонина отметила, что большинство готовых продуктов и блюд вредны для здоровья, и даже если они кажутся подходящими по своей калорийности, все равно могут заставить тело набирать вес. Накоплению жира могут способствовать искусственные ингредиенты, содержащиеся в их составе и оказывающие специфическое влияние на метаболизм при усвоении.Неправильные напитки. Диетолог объяснила:«Мы часто забываем о калориях, которые содержат напитки, потому что они нас не насыщают. Сладкие газированные напитки и соки заставляют бессознательно набирать вес, хотя мы можем при этом употреблять меньше еды».Недостаток еды. Как ни странно, вес может расти, если человек ест слишком мало. Организм в этом случае переходит в энергосберегающий режим и сжигает меньше калорий, стараясь сохранить их как можно больше в резерве, чтобы компенсировать недостаточное количество пищи.