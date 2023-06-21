Врач Гинзбург предупредил о вредных для сердца свойствах кофе в жару

Употребление кофе в жаркую погоду оказывает вредное влияние на организм в жару при имеющихся проблемах с сосудами и сердцем, заявил известный специалист.Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вредных для сердца свойствах кофе в жару. По его словам, людям, у которых имеются хронические сердечно-сосудистые нарушения или заболевания, в жару следует отказаться от приема данного напитка. Эксперт предупредил, что кофе лучше не пить в целом при названных проблемах, но в жаркую погоду оно может оказаться для сердечников и гипертоников особенно коварным и вредным.«Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару», – объяснил Михаил Гинзбург.Специалист напомнил, что кофе обладает свойством повышать артериальное давление, специфическим образом воздействуя на сосуды. Его стимулирующий и тонизирующий эффект при повышенной чувствительности к кофеину провоцирует ухудшение самочувствия – усиление тревожности и беспокойства, потливости, учащение мочеиспускания и развитие обезвоживания.«В жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе, включая риск нарушения терморегуляции и перегревания, могут усиливаться», - сообщил доктор Гинзбург.Он отметил, что последствием выпитого в жару кофе могут стать перебои, возникающие в работе сердца.