От недержания мочи в той или иной степени страдают многие люди, и некоторые напитки могут усугублять эту проблему, говорит врач.Проблема недержания является одной из самых распространенных жалоб на здоровье у взрослых людей, в особенности женщин. Терапевт Александра Белова рассказала , что врачи различают разные формы этого нарушения.Стрессовое недержание. Оно характеризуется выделением мочи, когда мочевой пузырь оказывается под внезапным дополнительным давлением. Например, это может происходить при чихании, смехе, поднятии тяжестей.Ургентное недержание. Его отличает внезапная и очень сильная потребность в мочеиспускании. При этом между потребностью в мочеиспускании и выделением мочи может пройти всего несколько секунд, больше человек терпеть не в силах.Важно пить воду! По словам терапевта Беловой, хот это может показаться нелогичным, но употребление достаточно большого (не чрезмерного!) количества чистой питьевой воды может оказать большую помощь при недержании мочи.«На самом деле это миф, что меньшее количество питья поможет при недержании мочи. Это как раз может давать противоположный эффект, усугубляя симптомы проблемы», - отметила врач.Медик объяснила, что употребление меньшего количества воды может привести к более концентрированной моче, и это будет вызывать дополнительное раздражение мочевого пузыря.Вредные напитки.Врач Белова посоветовала избегать четырех напитков людям с проблемой недержания.Алкоголь.Цитрусовые соки.Газированные напитки.Кофе и напитки с кофеином.Их употребление способствует обострению неприятных симптомов имеющегося недержания, констатировала терапевт.