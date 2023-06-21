Рецепт целительного средства от ста болезней

Некоторые продукты оказывают разносторонний целительный эффект на организм. Например, алоэ вера, мед и лимон. Они отличаются уникальным химическим составом. Вот как можно приготовить универсальное лечебное средство из этих трех ингредиентов.В состав этого универсального целительного средства входят 3 продукта, которые славятся своей пользой для здоровья. Речь идет об алоэ, лимоне и мёде. Каждый из этих компонентов содержит широкий спектр витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ.Целительный рецепт от многих болезнейМедМед – это бесценный источник витаминов и микроэлементов. Это витамины комплекса В, витамины К, Е, С, А.Мед полезен для ЖКТ:Как легкое слабительное.При язве желудка и 12-перстной кишки.Для опорожнительной функции кишечника.При гастритах с любой кислотностью.При болезнях печени, селезенки, желчного пузыря.Мед позитивно влияет на обмен веществ, применяется при истощении и ослаблении организма.ЛимонЛимон – богатый источник витамина С. Он укрепляет иммунную защиту, оберегает от действия вирусов и бактерий, активирует заживление ран, способствует торможению процессов старения, очищает от токсичных агентов, работает в производстве гормонов, снижает артериальное давление.Алоэ вераСок алоэ вера имеет противовоспалительные, антибактериальные, желчегонные, противоожоговые и ранозаживляющие свойства. Он нормализует работу пищеварительных желез, улучшает аппетит, усиливает иммунный ответ организма.Алоэ поможет при:Гастрите.Язвенной болезни желудка.Недоброкачественных новообразованиях (замедляет их развитие).Артрите.Воспалении (например, в пищеварительном тракте).Кроме того, алоэ:Оптимизирует показатели сахара, холестерина, кровяного давления.Способствует подщелачиванию организма.Служит профилактикой формирования камней в почках.Оберегает от стресса.Ускоряет заживление ран.Рецепт целительного составаНам понадобятся ингредиенты:натуральный мед – четверть литра,алоэ - 4 крупных листа,лимон (лайм) с цедрой – 2 шт.Технология приготовленияИз листьев алоэ вера извлекаем гель, моем лимоны и пропускаем через мясорубку.Соединяем все указанные выше компоненты и отправляем их в блендер. ИзмельчаемПроцеживаем смесь, помещаем в банку из стекла и накрываем крышкой. Храним смесь в холодильнике.Использование целительного составаУпотребляем по 1 ч. л. смеси утром и в обед после приема пищи (в течение 7 дней). Далее принимаем по схеме: 1 ч. л. утром в продолжение 7 дней.После курса делаем паузу на 1 неделю, если это необходимо – повторяем прием средства.Хранится состав в холодильнике в течение одного месяца.