Рецепт целительного средства от ста болезней
В состав этого универсального целительного средства входят 3 продукта, которые славятся своей пользой для здоровья. Речь идет об алоэ, лимоне и мёде. Каждый из этих компонентов содержит широкий спектр витаминов, микроэлементов и других необходимых организму веществ.
Целительный рецепт от многих болезней
Мед
Мед – это бесценный источник витаминов и микроэлементов. Это витамины комплекса В, витамины К, Е, С, А.
Мед полезен для ЖКТ:
Как легкое слабительное.
При язве желудка и 12-перстной кишки.
Для опорожнительной функции кишечника.
При гастритах с любой кислотностью.
При болезнях печени, селезенки, желчного пузыря.
Мед позитивно влияет на обмен веществ, применяется при истощении и ослаблении организма.
Лимон
Лимон – богатый источник витамина С. Он укрепляет иммунную защиту, оберегает от действия вирусов и бактерий, активирует заживление ран, способствует торможению процессов старения, очищает от токсичных агентов, работает в производстве гормонов, снижает артериальное давление.
Алоэ вера
Сок алоэ вера имеет противовоспалительные, антибактериальные, желчегонные, противоожоговые и ранозаживляющие свойства. Он нормализует работу пищеварительных желез, улучшает аппетит, усиливает иммунный ответ организма.
Алоэ поможет при:
Гастрите.
Язвенной болезни желудка.
Недоброкачественных новообразованиях (замедляет их развитие).
Артрите.
Воспалении (например, в пищеварительном тракте).
Кроме того, алоэ:
Оптимизирует показатели сахара, холестерина, кровяного давления.
Способствует подщелачиванию организма.
Служит профилактикой формирования камней в почках.
Оберегает от стресса.
Ускоряет заживление ран.
Рецепт целительного состава
Нам понадобятся ингредиенты:
натуральный мед – четверть литра,
алоэ - 4 крупных листа,
лимон (лайм) с цедрой – 2 шт.
Технология приготовления
Из листьев алоэ вера извлекаем гель, моем лимоны и пропускаем через мясорубку.
Соединяем все указанные выше компоненты и отправляем их в блендер. Измельчаем
Процеживаем смесь, помещаем в банку из стекла и накрываем крышкой. Храним смесь в холодильнике.
Использование целительного состава
Употребляем по 1 ч. л. смеси утром и в обед после приема пищи (в течение 7 дней). Далее принимаем по схеме: 1 ч. л. утром в продолжение 7 дней.
После курса делаем паузу на 1 неделю, если это необходимо – повторяем прием средства.
Хранится состав в холодильнике в течение одного месяца.
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