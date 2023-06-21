Деньги на ветер: 6 типичных ошибок, которые делают ваш крем для лица бесполезным

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Можно тратить целое состояние на уходовую косметику и при этом не получать желанного эффекта. Врач-косметолог объяснила, почему не работают даже самые дорогие и профессиональные кремы для лица.Редкая женщина покупает в магазине первый попавшийся крем для лица. Нет, мы сначала изучим состав, возможно, почитаем отзывы в Интернете. Но вот ведь странное дело: вроде бы и состав у средства великолепный, и нахваливают его все подряд, а эффекта, увы, никакого.Однако не спешите ругать косметические компании. Возможно, вы сами мешаете своему крему работать. Вот шесть частых ошибок, которые сводят на нет даже самые качественные средства для лица.Неправильно храните«Думаю, каждый человек при покупке средства обращает внимание на дату окончания его действия. Многие даже знают, что срок пишут с запасом, поэтому после его истечения косметику еще можно использовать пару месяцев, — говорит врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева. — Но сразу оговорюсь, что производитель снимает с себя ответственность за качество крема после истечения срока годности. Поэтому, когда вы пользуетесь просрочкой, вам может повезти, а может и нет».Однако даже косметикой длительного хранения после вскрытия нельзя пользоваться долго.«Обычно срок годности после вскрытия — от 3 до 6 месяцев. Информацию об этом можно увидеть рядом со знаком открытой банки», — говорит наш эксперт.Хранить обычную косметику в холодильнике необязательно. Достаточно комнатной температуры до 24 градусов. Однако если дома жара под 30 градусов, кремы стоит охладить.«Истинно натуральную косметику без консервантов нужно хранить только в холодильнике и не более недели», — предупреждает косметолог.Макаете в крем пальцы«Консерванты, которые входят в состав средств, не дают развиться микрофлоре, — говорит наш эксперт. — Однако, чтобы еще снизить этот риск, не нужно брать крем пальцами или многоразовой лопаткой — в помощь ватная палочка».Не обращаете внимание на упаковкуКонсерванты продлевают срок годности крема, но не всегда они полезны для кожи.«Однако, если крем упакован в вакуумную упаковку, производители могут положить в него намного меньше консервантов и антимикробных средств, способных негативно сказываться на микрофлоре кожи. Потому что вакуум сам по себе предохраняет от развития бактерий внутри упаковки», — делится советами Анна Лебедева.Добавляете в крем витамины и эфирные маслаКазалось бы, крем, в который добавили раздавленную капсулу витаминов А и Е, должен от этого только выиграть.«Добавление активных компонентов в готовый крем не та забава, которой я бы рекомендовала заниматься, — предупреждает наш эксперт. — Над формулой профессионального крема работают ученые, фармацевты, биотехнологи, строго выделяя пропорции и соотношение активных компонентов.Некоторые активные вещества в концентрации 0,5% не работают, а в концентрации 1,5% могут дать токсический эффект. Биохимия — наука точная, и, бахнув миллилитр случайного вещества в свой крем, вы можете понизить концентрацию базовых компонентов до бесполезной. Кроме того, некоторые компоненты могут конфликтовать друг с другом, вызывая аллергическую реакцию».Используете косметику разных брендов«По той же причине не рекомендуется смешивать косметику разных брендов на коже, — говорит Анна Лебедева. — Как вы понимаете, представители фирм не встречаются за чаем, чтоб договориться о совместимости, а вот внутри одного производства специалисты на сто процентов думают о синергии средств».Не очищаете кожу после снаСамое важное для хорошего усвоения крема — это своевременное очищение кожи.«Представьте, вы наносите утренний крем, лишь ополоснув лицо холодной водой. А тем временем на коже лежат остатки вечернего крема, вперемешку с кожным салом, выработавшимся за ночь, и пылью, которая неминуемо осела за время сна на лицо. Всего несколько дней без должного очищения по утрам — и на коже сформируется непроницаемая жирная пленка из сала, пыли и намертво прилипших роговых чешуек кожи. Тут уж точно ни один полезный компонент такую броню не пробьет», — говорит косметолог.В общем, заканчивайте играть в химиков, пытаясь обогатить состав крема. Лучше уделяйте больше времени очищению, правильно храните косметику и пользуйтесь одной линейкой уходовых средств.