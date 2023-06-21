Глютен, давай, до свидания! Когда от зерновых все же стоит отказаться — объясняет врач

Многие люди с разнообразными проблемами со здоровьем и неопределенными жалобами со стороны пищеварения считают, что выходом из ситуации может стать безглютеновая диета. В каком случае они правы?Люди веками ели привычные продукты — хлеб, выпечку, каши из злаков, макароны, пили напитки, сделанные на основе зерна, и не знали о том, что все это продукты с глютеном. О нем не слышали до конца прошлого века. А диагноз «глютеновая энтеропатия» был знаком многим врачам только по книжкам, поскольку считался исключительно редким. Но сегодня все изменилось: глютен практически объявили врагом.Он содержится в хлебе и выпечке из ржаной или пшеничной муки, в продуктах из овса и ячменя и даже в некоторых косметических средствах вроде зубной пасты. Стоит ли бояться глютена и переходить на безглютеновую диету, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.Разберемся в терминахНам более привычно другое название глютена — клейковина. Это вещество, которое придает тесту вязкость, эластичность, пушистость и позволяет ему хорошо подниматься. В биохимии вещество получило название «глютен» — это целая группа белков злаковых растений, употребляемых в пищу, сходных по строению и свойствам. К этой группе относят несколько разных белков:глиадин (он же глютенин) — из пшеничного зерна;гордеин — белок ячменя;секалин — белок ржи;авенин — белок овса.Эти белки нерастворимы в воде, поэтому придают сырому тесту вязкость и консистенцию. Кроме растительных натуральных глютенов, которые содержатся в пище, также используют и химически очищенные белки — их добавляют к муссам, суфле и другим продуктам, чтобы удерживать влагу и усилить вкус.Зерно полезно, но не всемЗерновые продукты — основа питания многих людей. Но если у человека есть генетическая непереносимость белков из группы глютеновых, при употреблении в пищу они могут навредить — спровоцировать нарушения работы кишечника и всасывания нутриентов, инициировать хроническое иммунное воспаление.Однако, если со здоровьем все в порядке, исключать продукты с глютеном на всякий случай не стоит: это ценный источник витаминов, минералов и клетчатки. Боль и вздутие живота, запор или диарея после съеденной булочки — это еще не повод говорить о непереносимости глютена. Решение о том, нужно ли корректировать питание и исключить из рациона глютен, можно принять только по результатам исследований и после консультации с врачом. Без установления точного диагноза непереносимости диету применять не нужно.Целиакия — это агрессия иммунитетаКак правило, непереносимостью глютена называют болезнь целиакия, или глютеновая энтеропатия. Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором организм ошибочно принимает злаковый белок глютен за патоген вроде бактерии или вируса и атакует его. Помимо самого глютена, аутоиммунной агрессии подвергаются и другие мишени в кишечнике — фермент тканевая трансглутаминаза (помогает усваивать глютен) и ткани тонкой кишки (эндомизий и ретикулин).Всякий раз, когда человек с целиакией съедает продукт, содержащий глютен, кишечник воспаляется. Повреждается слизистая оболочка тонкой кишки, и питательные вещества из еды не могут усваиваться как следует. В результате человек худеет, страдает от диареи, повышенного газообразования. Еще одно неприятное последствие болезни — это подавленность, депрессия, возникающая на фоне болезни.Риски заложены в наших генахВероятность развития целиакии определяется генетической предрасположенностью. Чаще всего патология возникает у носителей особых генетических вариантов — HLA-DQ2 или HLA-DQ8. Однако генетическая склонность — это еще не приговор: у некоторых людей, несмотря на носительство таких генов, целиакия никогда не разовьется. Это очень редкая болезнь: ее, по данным самых последних исследований, выявляют только у 2-5% людей во всем мире.При подозрении на целиакию обычно назначают анализы на антитела к тканевой трансглутаминазе, дезамидированным пептидам глиадина и эндомизию. Если результаты тестов окажутся положительными, человека могут направить на биопсию слизистой оболочки тонкой кишки для подтверждения диагноза «целиакия».Проблемы возможны и без целиакииКроме того, некоторые люди, не болеющие целиакией, все равно жалуются на дискомфорт (вздутие живота, тошнота, метеоризм, слабость) после употребления в пищу продуктов с глютеном. В таком случае говорят о непереносимости глютена, не связанной с целиакией. Это состояние мало изучено, причины его развития до конца не понятны. Достоверных методов диагностики такой непереносимости, как и диагноза «непереносимость глютена», также не существует.