Врач Захарова назвала 3 шага к идеальному сну
Недостаток сна может иметь пагубные последствия во многих отношениях. Слишком мало сна может привести к отсутствию мотивации и сосредоточенности, а также к повышенной раздражительности, стрессу, беспокойству и депрессии.
"Были проведены исследования, доказывающие, что недостаток сна может оказывать неблагоприятное воздействие на наше сердце, легкие и иммунную систему, а также приводить к увеличению веса и ишемической болезни сердца", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .
Выключайте компьютер и другие устройства как минимум за час до сна.
Просмотр вашего телефона, компьютера и телевизора может негативно сказаться на сне.
«Мелатонин, известный как «гормон сна», — это то, что мы вырабатываем, чтобы вызвать сонливость, и если ваши устройства остаются включенными, синий свет, исходящий от большинства экранов, может подавить его высвобождение в организм и вызвать нарушение ночного сна».
Сосредоточьтесь на «гигиене сна» с регулярным распорядком
Планируя свой ночной распорядок, вы тренируете свой мозг, чтобы подготовиться к хорошему ночному сну».
Для этого врач рекомендовала попробовать:
Сделайте свою спальню своим «убежищем». Расслабляющая обстановка — это более счастливое и комфортное место.
После ночной рутины приглушения света, принятия теплой ванны с пеной или душа и прослушивания успокаивающей музыки.
Привыкайте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.
Удобный матрас и подушка являются важными факторами для хорошего ночного сна.
Открытие окна для прохладной температуры в темной комнате помогает улучшить сон.
Включите регулярные физические упражнения в свой распорядок дня, чтобы снять стресс .
"Якорите" свой путь ко сну
«Якорение» помогает вам запомнить положительное воспоминание, связав его с физическим действием.
«Вы можете привнести в настоящий момент любое воспоминание, которое заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это может быть воспоминание об успокаивающем, расслабленном воспоминании об уверенном и счастливом времени. Потренируйтесь закреплять воспоминание, которое расслабит вас перед сном».
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