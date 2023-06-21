Врач Захарова назвала 3 шага к идеальному сну

Людям рекомендуется спать от семи до девяти часов каждую ночь, но для тех, кто изо всех сил пытается добиться этого, врач предложила семь шагов.Недостаток сна может иметь пагубные последствия во многих отношениях. Слишком мало сна может привести к отсутствию мотивации и сосредоточенности, а также к повышенной раздражительности, стрессу, беспокойству и депрессии."Были проведены исследования, доказывающие, что недостаток сна может оказывать неблагоприятное воздействие на наше сердце, легкие и иммунную систему, а также приводить к увеличению веса и ишемической болезни сердца", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Выключайте компьютер и другие устройства как минимум за час до сна.Просмотр вашего телефона, компьютера и телевизора может негативно сказаться на сне.«Мелатонин, известный как «гормон сна», — это то, что мы вырабатываем, чтобы вызвать сонливость, и если ваши устройства остаются включенными, синий свет, исходящий от большинства экранов, может подавить его высвобождение в организм и вызвать нарушение ночного сна».Сосредоточьтесь на «гигиене сна» с регулярным распорядкомПланируя свой ночной распорядок, вы тренируете свой мозг, чтобы подготовиться к хорошему ночному сну».Для этого врач рекомендовала попробовать:Сделайте свою спальню своим «убежищем». Расслабляющая обстановка — это более счастливое и комфортное место.После ночной рутины приглушения света, принятия теплой ванны с пеной или душа и прослушивания успокаивающей музыки.Привыкайте ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.Удобный матрас и подушка являются важными факторами для хорошего ночного сна.Открытие окна для прохладной температуры в темной комнате помогает улучшить сон.Включите регулярные физические упражнения в свой распорядок дня, чтобы снять стресс ."Якорите" свой путь ко сну«Якорение» помогает вам запомнить положительное воспоминание, связав его с физическим действием.«Вы можете привнести в настоящий момент любое воспоминание, которое заставляет вас чувствовать себя хорошо. Это может быть воспоминание об успокаивающем, расслабленном воспоминании об уверенном и счастливом времени. Потренируйтесь закреплять воспоминание, которое расслабит вас перед сном».