Кардиолог Копылов: отказ от лекарств относится к главным ошибкам гипертоников

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Кардиолог Филипп Копылов рассказал о двух главных ошибках, допускаемых гипертониками.Врач высказался в интервью о том, что при лечении гипертонии не должны допускаться непроверенные «народные методы» в виде питья мятного чая, горячих ванн для ног или уксусных компрессов.«Обращаться следует только за проверенными методами лечения артериальной гипертензии. Они на сегодняшний день заключаются в приеме подобранной терапии и контроле за давлением», - констатировал кардиолог Копылов.Медик заявил, что самолечение и нежелание обращаться к врачу при повышенном артериальном давлении является одной из ключевых ошибок гипертоников. Копылов подчеркнул, что план лечения имеющейся гипертонии должен составляться и корректироваться исключительно врачом, а самолечение является «абсолютно неприемлемым».Кроме того добавил Филипп Копылов, к главным ошибкам гипертоников относится отказ от приема лекарств.«Лишь после того, как народные средства будут подвергнуты серьезным клиническим исследованиям, они имеют право стать официальной медициной и врачи их могут рекомендовать», - отметил кардиолог.