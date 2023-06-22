Как правильно ухаживать за кожей летом

Лето - это время, когда кожа нуждается в особом уходе и внимании.Воздух солнечных дней, морская или бассейновая вода, повышенное потоотделение - все это может оказывать влияние на здоровье и внешний вид вашей кожи.Простые советы помогут справиться с жарой и солнцем.Почему летом коже нужен особенный уходВ жару железы выделяют больше кожного сала и пота, а бактерии на поверхности эпидермиса хорошо себя чувствуют в тепле и усиленно размножаются. Поэтому даже сухая кожа блестит сильнее, а высыпаний становится больше.Из-за активного солнца растёт риск ожогов. Особенно если пользоваться косметикой и парфюмом с веществами, которые повышают чувствительность к солнцу — фотосенсибилизаторами.Ультрафиолет провоцирует развитие злокачественных заболеваний: плоскоклеточного и базальноклеточного рака кожи, меланомы.Также летом могут появиться морщины и тёмные пятнышки, например веснушки или солнечное лентиго. Сильнее загорать кожа может и в местах повреждений. Это называется поствоспалительной гиперпигментацией.Это происходит из-за того, что любая травма, в том числе полученная во время косметических процедур, приводит к местному воспалению. Из-за него в коже высвобождаются разные вещества, которые стимулируют меланоциты — клетки, отвечающие за пигментацию. Они начинают активнее работать и окрашивают кожу.К тому же при повреждении кожи разрушаются клетки эпидермиса, из них выделяется пигмент, который захватывает слои, расположенные ниже. От этого какие-то участки тоже темнеют.В чём нуждается кожа летомИз-за смены погоды меняются и потребности. Косметика, которой пользовались зимой, уже не подходит. Из-за плотных текстур поры закупориваются и воспаляются чаще.ЗащитаРак кожи легче предотвратить, чем другие злокачественные заболевания. Чтобы снизить риски его развития, достаточно защищать чувствительный к ультрафиолету эпидермис. Кроме того, это спасёт его от ожогов, преждевременного старения и потемнения.Песок и вода увеличивают потребность в специальных средствах, потому что отражают солнечные лучиАмериканская академия дерматологии рекомендует водостойкие солнцезащитные средства, потому что летом люди больше потеют и купаются в водоёмах. SPF должен быть не ниже 30. Наносить косметику нужно как минимум за 15 минут до выхода на улицу, чтобы она успела впитаться.Предпочтительно использовать крем на водной основе: так кожа не будет закупориваться и высыпаний будет меньше.Дополнительную защиту от повреждений обеспечат антиоксиданты. Они не блокируют солнечные лучи, но мешают разрушению клеток и помогают им восстанавливаться.Хорошо, если в составе будут:витамин E (Tocopheryl acetate);витамин С (Ascorbic Acid);ресвератрол (Resveratrol dimethyl ether);экстракты черники (Vaccinium myrtillus (bilberry) fruit extract), арники (Arnica montana (arnica) flower extract), ацеролы (Malpighia Punicifolia (Acerola) Fruit Extract), зелёного чая (Camellia sinensis (green tea) leaf extract) и других растений;экстракты водорослей, например Chlorella vulgaris, Pelvetia Canaliculata Extract, Laminaria Digitata Extract.УвлажнениеЛетом кожа нуждается в увлажнении не меньше, чем зимой. Из-за усилившегося блеска может казаться, что лицо или тело нужно подсушить, но это обманчивое чувство. Жирность и увлажнённость — это разные характеристики, а пересушенная кожа становится ещё жирнее.Выбирайте кремы на водной основе с лёгкой гелевой текстурой, добавьте в уход сыворотки и эссенции с гиалуроновой кислотой.Мягкое очищениеИз-за жары плотные средства могут вызывать дискомфорт и чувство, что кожа грязная. Поэтому даже средство для умывания можно выбрать более лёгкое. Например взять пенку вместо молочка или кремового средства. Но это не значит, что очищения летом нужно меньше.Одна из причин появления высыпаний — закупорка протоков сальных желёз густым секретом и омертвевшими клетками. Так как бактерий и кожного сала летом становится больше, нужно периодически мягко очищать кожу от старых чешуек, чтобы не провоцировать воспаление.Лучше выбирать косметику с небольшим процентом агрессивных компонентов, например мягкие энзимные пудры. Они состоят из мелких абразивных частичек, например рисовой или овсяной муки, и ферментов, например папаина. Такие средства очень деликатно очищают роговой слой кожи.А вот о скрабах с жёсткими абразивами, такими как абрикосовая косточка, лучше забыть в любое время годаПилинги и умывалки с кислотами можно использовать и летом, но соблюдая меры предосторожности. Важно применять их пореже и только по вечерам, а днём наносить больше солнцезащитных средств.С какими веществами надо быть осторожнееНекоторые вещества могут или травмировать кожу и вызвать поствоспалительную гиперпигментацию, или повысить чувствительность к ультрафиолету и спровоцировать ожоги.КислотыПод кислотами обычно подразумевают AHA (альфа-гидроксикислоты) и BHA (бета-гидроксикислоты). К первой группе относят, например, миндальную, гликолевую, пировиноградную. Ко второй — салициловую.И те и другие желательно использовать осторожно. Они повреждают кожу, а значит, вместо морщин и высыпаний можно получить тёмные пятна гиперпигментации.По заверениям производителей, летом безопасны PHA — полигидроксикислоты: лактобионовая, глюконолактон. Но некоммерческих исследований пока не было.РетиноидыЭто группа производных витамина A. У клеток, например, кожи есть рецепторы только к ретиноевой кислоте, остальные вещества должны пройти через сложные химические превращения, чтобы стать ей и попасть в клетку. Во время реакций часть веществ всегда «теряется». Поэтому чем больше нужно шагов, тем меньше в итоге «готового продукта».Эти соединения отличаются по силе воздействия, то есть количеством превращений до активной формы:ретинола ацетат (retinyl acetate);ретинола пальмитат (retinyl palmitate);ретинол (retinol);ретинальдегид / ретинал (retinaldehyde / retinal);ретиноевая кислота / третиноин (retinoic acid / tretinoin).Вся группа обладает фототоксичностью — приобретает повреждающие свойства на свету, поэтому летом их лучше избегать.Если вам прописали в качестве лечения местные или системные ретиноиды в виде мазей или таблеток, нужно использовать защитные средства и избегать длительного нахождения на солнце.Есть средства с эфиром ретиноевой кислоты — гранактивным ретиноидом, которые не повышают чувствительность к солнцу. Но некоммерческих исследований ещё не проводилось, поэтому сложно судить — это маркетинговый трюк или спасение летом.Эфирные маслаОни обладают фотосенсибилизирующими свойствами, то есть повышают чувствительность к ультрафиолету и могут вызывать ожоги. В первую очередь это относится к маслам цитрусовых, например бергамота или лайма.Поэтому перед выходом на пляж лучше обойтись без парфюмированного дезодоранта или духов.Другие фотосенсибилизаторыК ним относятся парааминобензойная кислота, бензофены, салицилаты и циннаматы и другие соединения, которые входят в состав косметики.С какими процедурами нужно быть осторожнееЛучше перенести процедуры, которые подразумевают травмирование кожи.Химический пилингПеред проведением и после даже поверхностного пилинга лучше избегать сильного загара, потому что кожа очень чувствительна и могут появиться тёмные пятна — участки гиперпигментации.Дело в том, что в растворах, которые косметологи наносят на кожу, больше кислот. Да и держат их на лице дольше. Поэтому повреждения будут глубже, чем от любых домашних средств.Лазерная шлифовкаВо время этой омолаживающей процедуры лазер удаляет верхний слой кожи и нагревает нижележащие слои, чтобы стимулировать рост клеток и выработку коллагена. Из-за того, что кожа травмируется достаточно сильно, риск гиперпигментации ещё выше. Врачи не рекомендуют много находиться на солнце за два месяца до сеанса.После лазерной шлифовки также нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе защищать кожу от солнца. Сроки будут зависеть от глубины действия лазера.Инъекционные процедурыЛюбые «уколы красоты» также могут привести к потемнению кожи в местах проколов. Особенно это касается людей со смуглой и тёмной кожей. Поэтому перед повреждающими процедурами тоже желательно избегать длительного нахождения на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами после них.