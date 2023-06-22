Терапевт Исаева назвала сокращение потребляемого сахара способом сохранить молодость
Терапевт Исаева сообщила в интервью, что «неправильное питание играет главную роль в появлении морщин, сухости кожи, прыщей, тусклого цвета лица и других дефектов».
Специалистка отметила, что на внешнем облике негативно сказывается дефицит витаминов и микроэлементов. Терапевт Исаева назвала способом сохранить молодость в первую очередь сокращение потребляемого сахара. Эксперт констатировала, что его избыточное потребление вызывает разрушение коллагена, что делает кожу менее эластичной и упругой, более подверженной заломам, складкам, морщинам. Терапевт посоветовала готовить пищу самостоятельно, руководствуясь здоровыми рецептами.
Также врач проинформировала, что дополнительным способом сохранить молодость является отказ от употребления алкоголя и колбасных изделий.
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