"Счет идет на секунды": Рентгенолог Кивасев объяснил, почему может возникнуть шоковая реакция при проведении КТ и МРТ

Сильнейшая, смертельно опасная аллергическая реакция может возникнуть неожиданно, и от нее никто не застрахован. Врач-рентгенолог Станислав Кивасев рассказал "РГ", почему такое случается даже при проведении рутинных исследований - КТ и МРТ.Смерть 42-летнего миллиардера, сооснователя крупной букмекерской конторы Сергея Каршкова в престижной швейцарской клинике во время диагностической процедуры (по другой версии - после переливания крови) вызвала массу вопросов у читателей. Как получилось, что развилась сильнейшая аллергическая реакция? Почему врачи не сумели спасти пациента? Велик ли риск подобных осложнений при проведении КТ, МРТ и использовании донорской крови и ее компонентов? На эти вопросы "Российской газете" ответил главный рентгенолог клиники Центральной клинической больницы РЖД-Медицина на Будайской улице Станислав Кивасев."Аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока действительно может развиться при введении контрастного препарата при КТ. Я неоднократно сталкивался с этим в моей практике, - рассказал Станислав Кивасев. - Реакции бывают разные: от крапивницы до отека Квинке и шока. На МРТ на моей памяти за последние 10 лет аллергическая реакция возникла только у одного пациента, и она была несильной".Почему возникает аллергическая реакция при КТ или МРТ?Аллергическая реакция может развиться на контрастный препарат и при проведении КТ, и при МРТ, и в обоих случаях это опасно."Основное действующее вещество препарата, который применяется при КТ, это - йод. На йод аллергия есть у многих. В основе контрастных веществ, используемых для МРТ, - гадолиний. Это редкоземельный металл, аллергия на который встречается гораздо реже по сравнению с йодом. Но механизм развития аллергии таков, что она может быть не только на действующее вещество (сам йод или гадолиний), но и на другие компоненты, которых великое множество. К сожалению, это непредсказуемо", - пояснил доктор Кивасев.Можно ли предотвратить такие случаи?"Сбор анамнеза, расспросы пациента и его ответы про наличие аллергии на лекарственные препараты обязательны при подготовке к процедуре. Но это далеко не всегда помогает, так как эта информация часто не объективна - пациент может просто об этом не знать", - отметил эксперт.Поэтому во всех российских клиниках в кабинетах, где проводят исследование с контрастным препаратом, есть аптечка "Антишок" и персонал обучен оказывать экстренную медицинскую помощь при возникновении внештатных ситуаций."Я уверен, что такие аптечки есть и в клиниках других стран, так как частота осложнений в любой клинике мира ровно такая же, и стандарты оказания первой медицинской помощи одинаковы", - отметил доктор Кивасев.Как оказывается экстренная помощь?В аптечку включены антигистаминные препараты, глюкокортикоидные гормоны, адреналин и многие другие препараты, необходимые для оказания экстренной медицинской помощи при аллергических реакциях и шоке."Но даже при качественном оказании экстренной медицинской помощи остается риск, что пациента не спасут. Анафилактический шок - очень грозное осложнение. Помощь нужно оказывать немедленно, не теряя ни секунды. В большинстве случаев это помогает. Но если врач, к примеру, теряется и вместо проведения реанимационных мероприятий начинает звонить в службу скорой помощи, он упускает драгоценное время. При этом даже пять потерянных минут катастрофически снижают у пациента вероятность выжить. Так что в подобных ситуациях все зависит от врачей, которые непосредственно проводят диагностические процедуры, они должны быть обучены оказывать экстренную помощь", - пояснил Станислав Кивасев.Бывает, что причина фатальных осложнений - не анафилактоидная реакция, а другое осложнение, которое просто совпало по времени с проведением КТ или МРТ, - отметил эксперт. Это может быть, например, инфаркт миокарда. И это не связно с введением контрастного препарата.Может ли развиться анафилактический шок при переливании компонентов крови?"Что касается переливания крови - это очень сложная процедура, которая всегда сопряжена с большим риском, - отметил Станислав Кивасев. - Переливают не цельную кровь, а компоненты крови. Перед переливанием делают тестирование. Но риск, что возникнет аллергическая реакция, все равно остается".Вывод такой: не допустить такие ситуации невозможно, риск остается всегда, поэтому должен быть отлажен механизм спасения пациента - лаборант, врач должны быть обучены методам оказания экстренной медицинской помощи, - заключил эксперт.