Ученые: влияние дневного сна на здоровье зависит от его продолжительности

Исследование показало, что влияние дневного сна на здоровье зависит от его длительностиДневной сон по-разному влияет на здоровье, как положительно, так и негативно, в зависимости от его длительности.Журнал опубликовал результаты нового исследования, выявившего отрицательные и положительные последствия полуденного сна. Ученые пришли к заключению, что влияние дневного сна на здоровье зависит от его длительности.«Продолжительность сна является ключевым решающим фактором. В то время как продолжительный сон связан с более высоким риском ожирения, более короткий сон связан со сниженным риском высокого кровяного давления», - заявили авторы проекта, члены испанской исследовательской группы.Ученые наблюдали за жителями Мурсии, объектом их внимания стали 3000 человек. Специалисты обнаружили закономерность. У тех, кто долг спал днем (более 30 минут), индекс массы тела (ИМТ) был на два процента выше. Также у этих участников был на 23% выше риск ожирения и на 40% выше риск развития метаболического синдрома, который подразумевает группу заболеваний, повышающих риск сердечно-сосудистых патологий.В свою очередь, у тех, кто спал днем недолго (менее 30 минут), был значительно снижен риск высокого кровяного давления (на 21 процент).«Длительный дневной сон связан с увеличением индекса массы тела и риском метаболического синдрома, а также с повышением уровней триглицеридов, глюкозы и артериального давления», - заявили ведущий специалист Марта Гароле.Вместе с тем, исследователи отмечают, что выявленные связи следует рассматривать как «релевантные», то есть просто указывающие на ассоциации, а не устанавливающие причину и следствие. Если люди имеют избыточный вес, это не обязательно потому что они спят дольше, или что более короткий сон снижает высокое кровяное давление.