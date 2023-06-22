Упал, очнулся, гипс: врачи о том, как быстро и правильно восстановиться после травмы

Самые распространенные травмы — ушибы и переломы. Чаще всего люди получают их в быту и при занятиях спортом, при этом мужчины больше подвержены риску, чем женщины. Иногда восстановление происходит быстро, но бывают случаи, когда требуется более длительная и серьезная реабилитация.Какие технологии сегодня используются для предотвращения последствий травм и можно ли их в принципе избежать, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».«У него не закрытый, а открытый перелом»Фраза из известного советского кинофильма наглядно демонстрирует страх, который испытывают люди при мыслях о переломах. Вообще, переломы костей — одна из самых распространенных травм наряду с различными видами вывихов и растяжений, а также сотрясениями мозга, рассказал Сергей Стройков, основатель компании «АСВОМЕД».«Люди получают эти травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в быту, на производстве, во время занятий спортом, особенно если это экстремальные виды», — добавил Сергей Стройков.Врач физической и реабилитационной медицины, невролог реабилитационного центра «Спутник в Комарово» Екатерина Вязгина говорит, что чаще в практике встречаются травмы, связанные с падениями.«Ситуации могут быть самые разные: от связанных со снижением концентрации внимания у самого человека — скажем, отвлекли или оступился — до обусловленных внешними факторами: плохим освещением или неисправностью технических средств, — поясняет Екатерина Вязгина. — Так или иначе, любые из этих травм могут приводить к переломам или ушибам, могут требовать хирургического лечения, а иногда — установки металлических конструкций или даже замены суставов».По его словам, одна из наиболее распространенных травм, которая требует в дальнейшем реабилитации, — перелом шейки бедра с последующим эндопротезированием всего сустава или установкой металлоконструкции без замены сустава.Не упустить времяВремя восстановления после травм в первую очередь зависит от их характера и тяжести.«После тяжелых травм, таких как переломы костей и сотрясения мозга, восстановление может занять месяцы и даже годы», — комментирует Сергей Стройков.Также, по его словам, на скорость восстановления влияет и ряд других факторов:возраст человека: чем старше, тем восстановительные функции организма слабее;общее состояние здоровья;гормональный фон;наличие сопутствующих или хронических заболеваний, влияющих на общее состояние человека;правильно подобранная программа реабилитации;правильно подобранный медикаментозный курс;мотивация человека в процессе реабилитации.Реабилитация часто начинается уже с первых дней после травмы или операции, рассказывает Екатерина Вязгина. Продолжительность лечения и уровень нагрузки подбираются в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, какая операция была выполнена, от характера патологии, возраста пациента, сопутствующих проблем.«Чем раньше может быть начата реабилитация, тем лучше будет результат, тем быстрее пойдет процесс восстановления, — отмечает она. — К сожалению, сроки не всегда удается сократить. Например, сочетание травм нескольких локализаций усложняет и замедляет общий процесс восстановления. Удлиняет срок реабилитации также наличие последующих травм, то есть травмы после травмы. Именно поэтому так важно уделять внимание профилактике повторных падений в восстановительном периоде, улучшать баланс и координацию».Иногда, по словам Екатерины Вязгиной, даже единственная травма может иметь тяжелые последствия, если ее получил пациент с выраженным сопутствующим заболеванием — скажем, с избыточным весом или сахарным диабетом. Это может в несколько раз увеличить время восстановления, например, при переломе.Физкультура и массажДля восстановления функций поврежденных органов и систем необходима реабилитация.По словам Сергея Стройкова, в комплекс мероприятий, которые помогают в этом, входят:лечебная физкультура и массаж;физиотерапия;фармакотерапия (лечение лекарственными препаратами);психологическая помощь.Реабилитация требует индивидуального подхода.«Наиболее эффективными будут занятия с физическим терапевтом, который учтет особенности пациента, его возможную исходную подготовку, особенности травмы, а также рекомендации врача относительно имеющихся отеков или свежих ран, послеоперационных швов, — объясняет Екатерина Вязгина. — Особого внимания после травм, связанных с падением, требует работа с балансом и координацией. Это поможет предотвратить повторные падения, которые могут осложнить процесс восстановления».Также можно использовать дополнительные методы: гидрокинезотерапию или более привычный вариант — бассейн.Кроме индивидуальной работы с физическим терапевтом в зале или бассейне могут применяться методы механотерапии, которые очень постепенно будут увеличивать нагрузку на пациента, увеличивать угол сгибания в поврежденной конечности, а также способствовать уменьшению отеков и решению других послеоперационных проблем. Для сокращения сроков реабилитации и повышения ее эффективности проводятся физиопроцедуры с противоотечным и обезболивающим эффектом, добавила Екатерина Вязгина.Новые технологииСпектр проблем, возникающих в процессе реабилитации после травмы, довольно широк, поэтому технологии могут быть весьма разнообразными.«Есть системы с биологической обратной связью, есть системы разгрузки веса пациента для уменьшения нагрузки на оперированную конечность, есть возможность применения компьютерных технологий для работы с балансом и координацией для снижения риска последующих травм и падений, — описала спектр возможностей Екатерина Вязгина. — Также мы в центре „Спутник в Комарово“ используем реабилитационный бассейн с подъемным дном для того, чтобы пациенты в состоянии разной степени тяжести могли уже в раннем периоде посетить бассейн и получить процедуру гидрокинезотерапии».«Современные технические решения существенно помогают на всех этапах реабилитации, сопровождая лечебную физкультуру, где позволяют пациенту безопасно и часто изолированно выполнять специфические упражнения, а также разгрузить врача, позволив ему вести одновременно больше пациентов, — добавил Сергей Стройков. — В физиотерапии современное оборудование буквально творит чудеса и часто позволяет пройти процесс восстановления без хирургического вмешательства. Такие процедуры, как электротерапия, ударно-волновая терапия, высокоинтенсивная лазерная терапия, магнитная стимуляция, — это сегодня необходимый набор современных реабилитологов».Он рассказал о технологиях, которые применяются в медицине для реабилитации.Роботизированная реабилитация, где умные программы с датчиками обратной связи полностью контролируют движения пациентов и помогают тренировке приводными моторами. Это позволяет правильно распределять нагрузку и избегать перетренированности и дополнительных травм.Виртуальная реальность позволяет достичь результатов в мотивации пациента при тренировочном процессе и при сопутствующих психологических проблемах.Технологии нейрореабилитации применяются для восстановления двигательных функций после инсультов и травм с повреждением центральной и периферической нервной системы.Печальные последствияЕсли надеяться на то, что само заживет, могут возникнуть серьезные проблемы впоследствии.«Без реабилитации после травмы могут сохраняться, например, такие проблемы, как хронический болевой синдром, — объясняет Екатерина Вязгина. — Он может сильно менять жизнь пациента, приводя к формированию депрессивного фона. Может измениться походка, формироваться контрактуры, движения в конечностях могут быть ограничены».«Если не проходить реабилитацию после травм, могут возникнуть различные последствия: нарушения двигательной функции, нарушения психического здоровья, хроническая боль и даже инвалидность», — соглашается Сергей Стройков.Ограничение подвижности пациента после травмы может привести к прогрессированию хронических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, подчеркнула Екатерина Вязгина и добавила: «Вместе с ними могут прогрессировать даже неочевидные проблемы с суставами. В частности, если у пациента был артроз обоих тазобедренных суставов, то после замены одного из них при отсутствии реабилитации второй сустав будет быстрее разрушаться и, в свою очередь, тоже потребует оперативного вмешательства».Чем старше человек, тем меньше он может полагаться на собственные восстановительные функции, напоминает Сергей Стройков. Но и молодым также стоит прибегать к реабилитации и обязательно при помощи квалифицированного специалиста.«Реабилитационный процесс не только влияет на скорость восстановления, но и позволяет избежать хронических болезненных состояний, неправильного восстановления функций, — пояснил он. — Например, могут появиться хромота, сниженный диапазон движений, изменение центральной точки опоры и в целом биомеханики ходьбы. Это в дальнейшем может привести к другим проблемам и травмам».Лучше без травмВ идеальном варианте хотелось бы обойтись вообще без травм. По крайней мере, некоторые из них точно можно предотвратить, считает Сергей Стройков, если соблюдать определенные правила и рекомендации. Среди них:соблюдение правил дорожного движения;использование средств защиты при занятии спортом;разминка перед любой физической нагрузкой (спорт, перенос тяжелых предметов и т. д.);осмотр и устранение опасных участков на производстве;соблюдение техники безопасности на работе;соблюдение мер предосторожности в быту;наблюдения за своим организмом.Екатерина Вязгина говорит, что возможна первичная профилактика падений.«На это направлена отдельная часть индивидуального занятия с физическим инструктором, — рассказывает она. — Наши специалисты также уделяют внимание обстановке вокруг пациента, окружающей среде. Эргоспециалист, или специалист по бытовой адаптации, составляет рекомендации для пациента и его близких, на что нужно обратить внимание и что изменить в конкретных помещениях. Скажем, в этой зоне нужно улучшить освещение, в другой зоне — убрать провода или избавиться от порогов, которые тоже могут привести к падению».По ее словам, если у близкого человека становится заметна неуверенность в походке, движениях, если у него уже были травмы, связанные с падением, это, скорее всего, свидетельствует о высоком риске, а значит, есть повод обратиться к специалистам, чтобы улучшить баланс и координацию и предотвратить возможную травму. Даже если таких проблем еще не было, имеет смысл обучить человека страховать себя, что в будущем поможет избежать многих трудностей.«Зачастую травмы не появляются на пустом месте. Их предвестником могут быть перегруженные мышцы, перенесенные заболевания, нестабильное психическое состояние, — дополнил Сергей Стройков. — Полноценный сон, правильное питание, регулярная зарядка и обращения к доктору даже, казалось бы, с незначительными проблемами позволят снизить риск получения травм».