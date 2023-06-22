Эндокринолог Юрочкин: постоянная усталость и апатия могут говорить о дефиците йода

Эндокринолог Александр Юрочкин: при дефиците йода возникают проблемы с щитовидной железой.Человеческому организму микроэлемент йод требуется почти исключительно для правильного функционирования щитовидной железы, то есть, для производства ее гормонов. Упомянутые гормоны щитовидной железы включают, например, тироксин и трийодтиронин .Если в организм поступает слишком мало йода или он плохо усваивает йод из пищи, в работе щитовидной железы возникают проблемы – их последствия обычно и являются симптомами дефицита йода. Об этом эндокринолог Юрочкин рассказал. По словам врача, о дефиците йода могут говорить постоянная усталость и апатия, повышенная чувствительность к холоду и другие признаки. Юрочкин перечислил их.Зоб (увеличение щитовидной железы, иногда с узлами).Отсутствие тонуса, энергии, проблемы с концентрацией.Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотаниемПроблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, слишком сухой или жирной.Нарушения развития у детей и подростков.Продукты с йодом для предотвращения дефицита. Чтобы обеспечить организм достаточным количеством йода, нужно обязательно включать в рацион содержащие его продукты.Йодированная соль. Именно такой солью врач советует пользоваться вегетарианцам или веганам.Рыба. Много йода содержат в себе пикша и сельдь. Также микроэлемент содержится в крабах и креветках, камбале, тунце, треске, сардинах в масле.Овощи. Наличием йода могут похвастаться шпинат, редька, картофель.Молочные продукты. Цельное молоко, пармезан, фета особенно богаты йодом.Минеральная вода. Важно проверить содержание йода.Другие продукты с йодом: яйца, ржаной хлеб, овсянка.