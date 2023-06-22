«Самый эффективный и безопасный»: врач назвала метод борьбы с повышенным потоотделением

Есть множество способов, которые помогают в коррекции повышенного потоотделения (гипергидроза), они могут быть связаны с применением наружных средств и даже хирургическим вмешательством. О том, какой метод применяется в косметологии, Life рассказала врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметология» Анастасия Савина.«В косметологии корректируется именно локальный гипергидроз (состояние, при котором повышенное потоотделение наблюдается в определенных областях тела, например, на ладонях, подмышечных впадинах и т.д.) с помощью инъекций ботулотоксина. Сейчас этот метод является самым эффективным, доступным и безопасным. Важно проводить процедуру у врача-косметолога — и обязательно сертифицированными препаратами», — объяснила Савина.По словам специалиста, при такой процедуре косметолог сначала определит область введения препарата пробой Минора. После проведенного теста площадь гипергидроза отметят маркером и проведут процедуру. Косметолог уточнила, что в случае необходимости на область нанесут аппликационную анестезию, чтобы сделать процесс введения препарата более комфортным для пациента.«Инъекции ботулотоксина могут привести к заметному снижению потоотделения уже после первой процедуры. Оценивать эффективность этого метода следует через две недели, так как для полного проявления действия этой процедуры может потребоваться некоторое время. Эффект может длиться до полугода в зависимости от дозы и индивидуальных особенностей», — отметила Савина.Пластический хирург Александр Вдовин до этого отмечал, что мужчины часто прибегают к коррекции потоотделения с помощью ботулотоксина.