Диетолог объяснила, почему яйца и бананы улучшают настроение

Нутрициолог, диетолог София Кованова рассказала, какие продукты могут поднять настроение и почему организм человека так на них реагирует.Оказалось, что с задачей улучшить настроение отлично справляются яйца и бананы. Так, чувство удовлетворения вызывают легко усваиваемые, но довольно высокоуглеводные продукты. Диетолог объяснила, что настроение поднимается из-за быстрого выделения серотонина в организме человека. Именно поэтому, когда нет настроения, многим хочется съесть сладкое или мучное.София Кованова предупредила: высокоуглеводные продукты не способны улучшить эмоциональное состояние надолго. Человеку необходимо правильное питание, богатое белками, жирами и углеводами. Улучшить ментальное состояние поможет рационально составленный режим питания, добавила диетолог.