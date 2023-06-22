Дерматолог Ильина рассказала об опасностях морской воды для организма
Как отметила медик, иногда соленая вода может вызвать раздражение кожных покровов. Иногда долгое времяпрепровождение в морской воде может привести к ожогам.
Также у людей, которые к этому предрасположены, могут появляться аллергические реакции.
Специалист отметила и пользу морской воды за счет содержания в ней магния, кальция, железа, калия, йода и других полезных элементов. По словам Ильиной, она может укреплять кожу и кости, а также положительно воздействовать на нервную систему. Кроме этого, купание в море улучшает кровообращение.
Чтобы избежать негативных последствия от морской воды, медик напомнила о важности принятия душа после купания.
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