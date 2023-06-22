Дерматолог Ильина рассказала об опасностях морской воды для организма

Врач-дерматолог Варвара Ильина заявила, что морская вода может оказывать негативное влияние на кожу человека.Как отметила медик, иногда соленая вода может вызвать раздражение кожных покровов. Иногда долгое времяпрепровождение в морской воде может привести к ожогам.Также у людей, которые к этому предрасположены, могут появляться аллергические реакции.Специалист отметила и пользу морской воды за счет содержания в ней магния, кальция, железа, калия, йода и других полезных элементов. По словам Ильиной, она может укреплять кожу и кости, а также положительно воздействовать на нервную систему. Кроме этого, купание в море улучшает кровообращение.Чтобы избежать негативных последствия от морской воды, медик напомнила о важности принятия душа после купания.