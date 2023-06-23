А вы так делаете? Названа обеденная привычка, которая грозит смертельными болезнями

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Неправильное питание — одна из причин развития грозных заболеваний. Но даже если стараться есть полезные продукты, риски все равно остаются. Дело в одной распространенной ошибке.Образ жизни и ежедневные привычки очень влияют на наше физическое здоровье. Что и когда мы едим, увлекаемся ли алкоголем и сигаретами, как много двигаемся? Все эти факторы важно учитывать, если вы хотите прожить долго и оставаться бодрым, активным и полным сил.Как известно, энергию мы получаем только с пищей. И именно она может стать причиной развития самых разных заболеваний. Точнее, недостаток тех или иных важных химических соединений.То, что мы едим на завтрак, обед и ужин, насколько разнообразен наш рацион, во многом определяет здоровье человека. Но есть и приобретенные привычки, которые способны навредить.Обеденная ошибкаЕсли вы обедаете, не выходя из офиса, или перекусываете в перерыве дома на удаленке, а потом снова садитесь за стол, уже за компьютерный, и продолжаете работать не поднимаясь — это серьезная ошибка, которая может стоить вам здоровья. Будет расти вес, скакать глюкоза в крови, особенно если вы едите на обед продукты с высоким гликемическим индексом. Как следствие — повышаются риски развития инсулинорезистентности, а это уже чревато диабетом второго типа, ускоренным старением, хронической усталостью и даже онкозаболеваниями.Для переваривания пищи требуется время, а чтобы ускорить и улучшить этот процесс, после обеда лучше не сидеть, а двигаться, хотя бы небольшое количество времени. Можно пройтись по офису, подняться-спуститься по ближайшей лестнице, выйти на небольшую прогулку, даже просто постоять (поговорить с коллегами или по телефону) какое-то время после еды.Ученые доказали, что легкая физическая активность в течение всего 2-3 минут после еды, например ходьба, оказывает наилучшее влияние на показатели сахара в крови. Он начинает снижаться, причем плавно, что медики относят к плюсам: как и давление, сахар не должен падать резко.Есть два важных закона о питании«Первый закон науки о питании: энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергозатратам организма, то есть сколько калорий вы получили, столько и должны потратить. Этот баланс надо строго соблюдать. В целом надо понимать, что сколько стоит по энергетической ценности (в том числе случайно съеденное) и сколько физической активности требуется, чтобы это израсходовать», — рассказал профессор Виктор Тутельян, пишет издание «Здоровое питание».Например, чтобы сжечь среднее пирожное (300 ккал), надо пройти примерно 5000 шагов (3-4 км).Второй закон науки о питании соблюдать еще сложнее, отмечает академик.«Это соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в тех или иных веществах, — объяснил эксперт. — Это порядка 170 химических соединений, треть из них — незаменимые, то есть они не синтезируются в организме, а могут поступать только с пищей. Если они есть в организме, вы здоровы, если их нет или их мало, вы больны. Секрет прост: важен разнообразный рацион. Вы получите с едой все, что необходимо.Нет вредных продуктов«Я никогда не говорю, что этот продукт вредный, а этот — полезный, - продолжает Виктор Тутельян. — Все, что человечество в процессе эволюции отнесло к категории «пищевой продукт», можно использовать. Пример — яблоко. Полезный продукт? Безусловно! Но сколько мы с вами продержимся на яблочной диете? Ну, 2-3 недели, а потом — все…