Врач Гуреева назвала признаки диабета и больного сердца на большом пальце ноги

Ваши ноги могут предупредить вас о проблемах с кровообращением, вызванных диабетом, высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Хотя вы можете повернуться к груди в поисках предупредительных признаков болезни сердца, ваши ноги также могут звонить в тревожные звоночки.Каждая стопа состоит из 26 костей, 30 суставов и более 100 мышц, но в ней также находятся кровеносные сосуды. Каналы, по которым кровь распределяется по тканям организма, могут предупредить вас о проблемах со здоровьем, от диабета до сердечно-сосудистых заболеваний.«Каждый день мы проходим тысячи шагов, но многие из нас пренебрегают ими, и они могут многое рассказать вам о вашем здоровье. Первое, на что нужно обратить внимание, это пальцы ног», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева.Врач объяснил, что холодные пальцы на ногах могут быть признаком проблем с кровообращением, которые могут указывать на более серьезные проблемы со здоровьем.Как и любая часть тела, ваши пальцы ног нуждаются в пище и кислороде для хорошего открытия кровеносных сосудов.«Кровеносные сосуды на пальцах ног крошечные, поэтому не нужно много времени, чтобы повредить их или забить их жиром, а это действительно может привести к холодным пальцам».К счастью, есть простой тест, который можно выполнить в любом месте, чтобы проверить, не замёрзли ли ваши пальцы на ногах. Гуреева проинструктировала нажимать на пальцы ног на пять секунд, а затем отпускать.«Цвет ваших пальцах ног должен вернуться в течение двух секунд, это хороший признак кровообращения. Люди с высоким риском этих проблем с кровообращением — это люди с диабетом, высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким уровнем холестерина».Изменение цвета ногтей на ногах также может сигнализировать о проблемах со здоровьем, начиная от грибковых инфекций и заканчивая даже раком кожи. Если вы заметили что-то необычное в ногах или ногтях на ногах, врач-телевизионщик порекомендовал провериться.