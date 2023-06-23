Ученые Университета Сан-Паулу нашли способ избавиться от звона в ушах

У некоторых людей периодически жужжит или звенит в ушах — по некоторым оценкам, во всем мире от тиннитуса страдает около 750 миллионов человек. Ученые, наконец, нашли эффективный способ справиться с этой проблемы.Тиннитус — довольно неприятное субъективное ощущение, которое при обострении может даже лишить человека способности нормально работать. Звон, жужжание, стрекот, свист, гул, шипение — пациенты описывают эту проблему по-разному. При этом, как правило, никаких внешних источников таких звуков нет.От чего может жужжать в ушахТиннитус может быть связан с тем, что в ушах скопилась ушная сера. Иногда в раковине идут какие-то воспалительные процессы, а циркуляция жидкости во внутреннем ухе нарушена.Бывает и так, что слух в целом стал слабее из-за воздействия слишком сильного шума, аллергии, опухолей головы и шеи. Негативными факторами могут выступать черепно-мозговые травмы и прием определенных препаратов.Иногда абсолютно все вышеперечисленные причины исключены — и тогда звон в ушах называют идиопатическим.Как лечили тиннитус до сих порЭффективного стандартного метода лечения звона в ушах нет. Часто людям промывают слуховой проход, делают обезболивающие, выписывают антидепрессанты, антипсихотики и антигистаминные лекарства. Порой предлагают также пройти курс психотерапии — однако к желаемому результату это часто не приводит.Лекарства плюс китайская медицинаОднако не так давно ученые из Университета Сан-Паулу и других научных и медицинских центров Бразилии, статья которых опубликована в Journal of Personalized Medicine, предложили новый метод лечения тиннитуса: низкочастотную лазерную стимуляцию слухового канала и лазерную акупунктуру.Исследователи изучили несколько способов лечения, которые иногда применяют при идиопатическом звоне в ушах. Первый — прием флунаризина дигидрохлорида и препарата на основе растения Ginkgo biloba — оба лекарства стимулируют мозговое кровообращение. Второй — низкочастотную лазерную стимуляцию внутреннего слухового канала и лазерную акупунктуру. Под последней имеется в виду массаж энергетически активных точек уха, который применяют в традиционной китайской медицине.В эксперименте приняли участие более сотни пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, у которых звенело в ушах. Их разделили на десять групп, и каждой прописали различные сеансы лечения, в ходе которых вышеперечисленные методы испытывались поодиночке или в разных сочетаниях.До начала исследования и после испытуемые заполняли опросник, чтобы врачи могли судить о динамике их состояния. В итоге выяснилось, что здоровье значительно улучшилось у людей, которые прошли курс либо лазерной акупунктуры, либо лазерной стимуляции слухового канала. Если говорить о последней методике — состояние пациентов было еще лучше, когда время воздействия лазера наращивали с 6 до 15 минут.Ученые считают, что лечение сработало, потому что оно имело противовоспалительный и расслабляющий эффект. А лазерная терапия, помимо всего прочего, улучшила отток жидкости, стимулировала клетки внутреннего уха и помогала вырабатывать в нем коллаген.