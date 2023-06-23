Дерматолог Гольдин: 3 процедуры по утрам провоцируют прыщи

Коже приходится многое вытерпеть в течение дня, поэтому важен идеальный уход по утрам. Но если утром вы сделаете три обычных вещи, в итоге вы сделаете обратное. Дерматолог объяснил, каких ошибок не стоит делать по утрам.Многим знакома эта проблема: вы приводите себя в порядок утром и почти идеально выходите из дома. А потом днем вы смотрите в зеркало, и ваша кожа выглядит действительно нечистой. Часто это происходит из-за трех неправильных действий с утра.Что вы делаете неправильно? Возможно, виновата ваша утренняя рутина, и вы делаете вещи, которые абсолютно вредны для вашей кожи.1. Никакого скраба для лица по утрамЕсли вы слишком близко подходите к своей коже утром с агрессивными лосьонами или пилингами, вы лишаете ее естественный защитный слой в самом начале дня."Мало того, в результате ваша кожа обычно становится тоньше и чувствительнее. Можно сохранить «грязь» из пор на вечер. Для утренней рутины лучшим выбором будут увлажняющие очищающие средства", - говрит врач-дерматолог Григорий Голидин .2. Обязательно тщательно умывайтесьСамая большая ошибка, которую вы можете совершить: не умыться. Жиры и масла накопились в порах за ночь и хотят как можно быстрее выйти наружу. Вернее, должны, потому что в противном случае они забивают вашу кожу, и в результате появляются неприятные загрязнения."Еще одна ошибка — использовать только холодную воду вместо теплой. Бороться с жирным слоем на коже может только теплая вода с добавлением очищающего средства".Конечно, вы все еще можете плеснуть на лицо холодной водой, чтобы проснуться, но после этого вы должны использовать теплую воду.3. Не боритесь с прыщами по утрамЕще хуже, чем работать с чрезмерно агрессивным лосьоном по утрам, воздействовать на пятна. Ваша кожа хорошо восстановилась за ночь и поэтому утром очень чувствительна."Если выдавливать там угри, очень велика вероятность того, что это место лишь излишне воспалится".