Дерматолог Гольдин: 3 процедуры по утрам провоцируют прыщи
Многим знакома эта проблема: вы приводите себя в порядок утром и почти идеально выходите из дома. А потом днем вы смотрите в зеркало, и ваша кожа выглядит действительно нечистой. Часто это происходит из-за трех неправильных действий с утра.
Что вы делаете неправильно? Возможно, виновата ваша утренняя рутина, и вы делаете вещи, которые абсолютно вредны для вашей кожи.
1. Никакого скраба для лица по утрам
Если вы слишком близко подходите к своей коже утром с агрессивными лосьонами или пилингами, вы лишаете ее естественный защитный слой в самом начале дня.
"Мало того, в результате ваша кожа обычно становится тоньше и чувствительнее. Можно сохранить «грязь» из пор на вечер. Для утренней рутины лучшим выбором будут увлажняющие очищающие средства", - говрит врач-дерматолог Григорий Голидин .
2. Обязательно тщательно умывайтесь
Самая большая ошибка, которую вы можете совершить: не умыться. Жиры и масла накопились в порах за ночь и хотят как можно быстрее выйти наружу. Вернее, должны, потому что в противном случае они забивают вашу кожу, и в результате появляются неприятные загрязнения.
"Еще одна ошибка — использовать только холодную воду вместо теплой. Бороться с жирным слоем на коже может только теплая вода с добавлением очищающего средства".
Конечно, вы все еще можете плеснуть на лицо холодной водой, чтобы проснуться, но после этого вы должны использовать теплую воду.
3. Не боритесь с прыщами по утрам
Еще хуже, чем работать с чрезмерно агрессивным лосьоном по утрам, воздействовать на пятна. Ваша кожа хорошо восстановилась за ночь и поэтому утром очень чувствительна.
"Если выдавливать там угри, очень велика вероятность того, что это место лишь излишне воспалится".
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий