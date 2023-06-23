Эксперты рассказали, зачем нужно знать свой фототип

Лето – пора палящего солнца. Многие отправляются на пляжи и в другие места отдыха, чтобы поскорее заиметь красивый загар. Но прежде чем заняться своим загаром, важно определиться с собственным фототипом – степенью чувствительности кожи к солнечным лучам. В беседе с журналистами «Слово и Дело» эксперты объяснили, зачем это нужно.Так, главврач сети клиник Esthetic Clinic объяснила, что знание своего фототипа поможет не только разобраться с допустимыми нормами нахождения под солнцем, но и способна рассказать о вероятности возникновения у человека рака кожи. Эксперт отмечает, что максимально осторожно к вопросу загара следует относиться людям 1-го и 2-то фототипов – с самой светлой кожей. Кроме того, таким людям желательно один-два раза в год посещать онколога для осмотра родинок.В свою очередь, российский ученый Станислав Сидоров заметил, что знание своего фототипа будет полезно не только летом. Ведь оно поможет при подборе тех или иных косметологических процедур. Кроме того, фототип поможет подобрать продукты для ухода за кожей.