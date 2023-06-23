Стоматолог рассказал, как подготовиться к имплантации зубов и сколько времени она займет

Стоматологи могут установить импланты даже за одно посещение, поэтому процедура не потребует больничного или длительного периода реабилитации. О том, как к ней подготовиться, «Общественной службе новостей» рассказал стоматолог-имплантолог, ортопед, действительный член международной ассоциации имплантологов ITI Александр Ахтанин.Особая специальная подготовка к процедуре не потребуется, отметил Ахтанин. Пациенту всего лишь нужно будет поесть до проведения операции, потому что в течение 3-4 часов после нее прием пищи будет запрещен.«В ситуациях, когда речь идет о масштабном или даже полном восстановлении зубов, после консультации с врачом имеет смысл запланировать отпуск длительностью в 1 неделю. В течение недели хирург проведет удаление несостоятельных зубов и поставит импланты (зачастую за 1 прием), а через несколько дней установит временный протез. И у пациента еще останется время, чтобы прийти в себя после внезапного преображения», — добавил стоматолог.Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология» Юрий Калинин до этого предупреждал, что при долгом отсутствии в ротовой полости одного или нескольких зубов нарушается равномерное распределение жевательной нагрузки, что приводит к смещению зубов и повышенному истиранию эмали. Также, по его словам, может нарушиться прикус и появиться атрофия кости.