Хирург Гадзиян: пиво и другие «жидкие калории» ведут к бесконтрольному ожирению

По словам хирурга Марка Гадзияна, спиртные напитки обладают свойством активизировать отложение лишнего жира.Хирург Гадзиян предупредил россиян о том, что «жидкие калории» ведут к бесконтрольному ожирению. В частности, пиво и другие алкогольные напитки содержит такие «жидкие калории», которые практически моментальной усваиваются и используются для жировых запасов. В Telegram-канале Гадзиян сообщил, что человек может не есть сахар и вообще сладкое, но иметь отложения лишнего жира, если в его жизни присутствует регулярная выпивка.Врач объяснил, почему от спиртного можно полнеть быстрее чем от сладкого:«Дело в том, что одной из особенностей спиртного является высокий гликемический индекс, который больше, чем у сахара».Специалист посоветовал мужчинам отказаться от привычки пить пиво. Из-за действия пивных фитоэстрогенов у мужчин, часто пьющих пиво, может сформироваться ожирение по женскому типу – с большим животом и бедрами, увеличением груди.Также, добавил медик, к бесконтрольному ожирению ведут «жидкие калории» из напитков, популярных летом, – разнообразной газировки, энергетиков, пакетированных фруктовых соков. Гадзиян заявил, что газированные напитки часто содержат добавку Е443, способную действовать как токсин, негативно влияющий на нервную систему и мозг. Врач порекомендовал пить жарким летом чистую воду, травяной чай, напитки без сахара.