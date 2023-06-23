Диетолог Янг назвала помогающие продлить молодость продукты

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Существуют продукты, которые содержат вещества, позволяющие сохранить молодость и жить долго.Так, в морепродуктах и мясе содержится большое количество таурина. Это хороший антиоксидант и противовоспалительное средство, который помогает пищеварению и выработке энергии, а также укрепляет иммунитет. У пожилых людей количество таурина в организме снижается, поэтому его необходимо восполнять.Таурином особенно богаты, по словам Янг, гребешки, мидии, креветки, осьминоги и устрицы. Кроме того, его содержат нори, использующиеся при приготовлении суши. Также существуют многочисленные пищевые добавки и напитки, содержащие таурин.В свою очередь терапевт Камила Исаева рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы предотвратить ранее старение кожи. Эксперт советует употреблять меньше сахара, пищевых добавок, колбасных изделий, передает Nation news.Некоторые продукты, которые принято считать полезными и здоровыми, на самом деле несут в себе только вред для организма. О пяти таких лжеполезных продуктах рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.