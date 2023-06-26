Диетолог Алдонина советует худеющим отказаться от некоторых продуктов на ужин

Диетолог Мария Алдонина: употребление некоторых продуктов вечером является нежелательным для тех, кто хочет похудеть.Диетолог Алдонина посоветовала худеющим людям отказаться от некоторых продуктов за ужином. По словам специалистки, их употребление может способствовать нарушению сна, с которым тесно связаны повышенный аппетит и переедание, возникающие на следующий день после тяжелой ночи. Или же они влияют на работу гормонов, которые контролируют сжигание калорий.Шоколад. Диетолог объяснила, что шоколад содержит кофеин и теобромин – вещества, оказывающие стимулирующее действие и поэтому нарушающие сон. Кроме того, в лакомстве присутствует сахар, который вызывает повышение уровня глюкозы в крови, способствуя накоплению жира в организме.Сыр и другие продукты с высоким содержанием жира. Эти продукты прекрасно утоляют голод, но не подходят для употребления за ужином. Как рассказала Алдонина, жиры, особенно насыщенные, с трудом перевариваются и вызывают расслабление клапана, соединяющего нижнюю часть пищевода с желудком. Таким образом, они с большой вероятностью могут вызвать приступ расстройства желудка или изжоги, которые нарушат сон.Горячие блюда. Медик констатировала: подобно жирной пище, горячая пища, употребляемая примерно за час до сна, может вызвать изжогу.Вино. Красное вино вполне может быть полезным для сердца благодаря содержащемуся в нем антиоксиданту ресвератролу. Однако алкоголь мешает мозгу переходить к более глубоким и восстанавливающим стадиям сна. Поэтому лучше избегать его употребления в вечерние часы.Выпечка и сладости. Диетолог советует есть калорийные лакомства в первой половине дня – тогда у организма будет время сжечь полученные калории.«Сахар – источник энергии для организма, и если эту энергию не направить на какую-то деятельность, то она откладывается в организме в виде жира», - предупредила эксперт.