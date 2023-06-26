Как избежать самых распространённых летних травм и заболеваний

Лето - это время для отдыха, развлечений и активных приключений на открытом воздухе, насколько это возможно в нынешних реалиях. Однако, вместе с возможностью наслаждаться яркими солнечными днями, летний сезон также приносит определенные риски для нашего здоровья. От солнечных ожогов и теплового удара до травм, связанных с водными видами спорта, летние травмы и заболевания могут нанести серьезный ущерб вашему физическому и психологическому благополучию.Однако даже самые простые меры предосторожности, которыми мы зачастую пренебрегаем, могут спасти не только отпуск и выходные, но и жизнь. Прислушайтесь к советам врачей, чтобы выезд на природу или пляж не закончился в травмпункте.1. Перегрев, обезвоживание, тепловой ударЛетом люди чаще всего обращаются к врачам из-за вызванных жарой недомоганий, начиная с обезвоживания и заканчивая сильными тепловыми ударами.Самым тяжёлым и зачастую опасным проявлением перегрева организма является тепловой удар. Больше всего тепловым ударам подвержены маленькие дети и люди пожилого возраста. Особо тяжёлые последствия (вплоть до остановки сердца) могут развиться у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.Основные симптомы теплового удара: покраснение кожи, высокая температура тела, мышечная боль, учащённое сердцебиение, тошнота, рвота, одышка (вплоть до нарушения дыхания), головокружение, нарушение сознания.Тепловой удар с выраженными симптомами, особенно у людей из группы риска, требует немедленного оказания медицинской помощи.В жару старайтесь побольше пить и не находиться на улице слишком долго, особенно с 14:00 до 16:00. Если вам предстоит провести несколько часов под палящим солнцем, наденьте светлый головной убор.2. Опасности, связанные с купаниемЧем жарче на улице, тем сильнее нас тянет к воде. К сожалению, пляжный отдых часто заканчивается травмами, полученными при нырянии, катании на лодках, бананах, водных мотоциклах и других плавсредствах.Но самая страшная часть статистики несчастных случаев на воде — это та, что касается утонувших детей, оставшихся на какой-то момент без присмотра.К сожалению, люди часто игнорируют предупреждающие знаки, купаются в неприспособленных для этого водоёмах, что нередко приводит к печальным последствиям. Если нырнуть в воду, не зная ни дна, ни глубины, можно наткнуться на арматуру, ржавую трубу или камень и закончить пикник порезами, рваными ранами или переломами шейных позвонков.По данным МЧС, 90% всех утонувших людей купались в нетрезвом виде. Именно поэтому нужно соблюдать очень простое, но эффективное правило: не можешь твёрдо стоять на земле — не лезь в воду.Если человек погрузится под воду, спасти его можно будет только в течение шести минут. Поэтому трижды подумайте, прежде чем купаться в неизвестном водоёме, в нетрезвом виде или отпускать детей играть в воде без присмотра.Как ни странно, чаще всего дети тонут тогда, когда отдыхают у воды в сопровождении кучи взрослых. Родителям кажется, что чем больше людей, тем в большей безопасности малыши.На самом же деле старшие обычно увлечены общением друг с другом, а дети по большей части предоставлены сами себе. Зачастую малыши падают в воду, когда на них никто не смотрит. И, по статистике, погибают в основном в бассейнах и недалеко от берега, на небольшой глубине.Если вы собираетесь отдыхать у воды, определите, кто из взрослых будет следить за детьми. Можно меняться через каждые полчаса. Главное, чтобы всегда были ответственные за безопасность малышей.3. Ожоги и порезыЛетом в больницы и травмпункты постоянно обращаются любители костров и шашлыков, а также жертвы неумелого обращения с кухонными ножами. Нередко те, кто выезжает отдохнуть на природу, либо не готовят в повседневной жизни, либо пытаются нарезать закуску подшофе.Люди не задумываются, что при нажатии в бутылке создаётся отрицательное давление и есть риск того, что она может вспыхнуть в одно мгновенье прямо в руках.4. Отравления и кишечные расстройстваЛето — любимое время инфекционистов. Жара и влажность — оптимальная среда для размножения всевозможных бактерий.Как правило, люди попадают в больницу после пикников, где еда может оказаться полусырой, неправильно приготовленной или долго пролежать на солнце. Другая причина кишечных инфекций — плохо промытые фрукты и овощи.Чтобы обезопасить себя от малоприятных симптомов пищевого отравления, в жару нужно соблюдать несколько простых правил:Тщательно мыть руки перед едой.Отказаться от пищи с высоким содержанием соды и дрожжей, так как именно продукты брожения являются превосходным местом для развития патогенных микроорганизмов.Тщательно мыть все овощи и фрукты, которые попадают на столСоблюдать условия хранения продуктов, особенно молочных.5. Спортивные травмыТот, кто всю зиму сидел в офисе и лежал на диване, а летом решил погонять мячик на травке или попрыгать за фрисби, рискует в этот же день распрощаться с активным отдыхом. Растяжения, вывихи и переломы — самые частые летние травмы, с которыми приходится сталкиваться врачам в травмпунктах.Самые распространённые спортивные травмы в любое время года — повреждения связочного аппарата и мениска коленного сустава. Эти травмы пациенты получают при занятиях футболом, волейболом, баскетболом и прочими игровыми видами спорта.Летом такие травмы случаются из-за того, что, играя на природе, люди часто забывают о необходимой защите связок: от правильной обуви до фиксаторов суставов. Песок не даёт нужной опоры ногам, и как раз это и является дополнительным фактором риска получения травмы.Единственная травма, которая может считаться летней, — это травмы шейного отдела позвоночника. К сожалению, ныряльщики не думают о безопасности и продолжают в погоне за адреналином или хвастаясь перед друзьями нырять в неисследованных местах. Часто такие травмы несовместимы с жизнью.Чтобы первые же активно проведённые летние выходные не вылились в несколько недель в гипсе или фиксирующих повязках, не забывайте о разминке. А вообще, лучше быть активным и в остальное время года.6. Раздражения кожи и укусы насекомыхЯркая летняя зелень таит в себе массу опасностей, начиная с аллергии и заканчивая смертельно опасными ожогами борщевика. Укусы насекомых также являются одной из типичных летних проблем, с которыми приходится сталкиваться докторам.Следите за местом раздражения или укуса. Если на нём появятся шишка или отёк, который не спадает или увеличивается в размере, немедленно обратитесь к врачу.Раздражение и даже ожоги могут вызывать многие растения, например борщевик, дельфиниум, пастернак луговой и даже совершенно безобидный на вид лютик.Если вы любите полевые цветы, помните, что с ними в дом могут попасть опасные насекомые. Самые коварные — клещи, переносчики энцефалита, болезни Лайма и других инфекций.Перед прогулкой обработайте одежду и обувь репеллентом, наденьте головной убор, по возвращении домой осмотрите кожные покровы. Если вы обнаружили клеща на теле, помните: нельзя отрывать насекомое. Постарайтесь удалить клеща аккуратно, по возможности сохраните его и сдайте для исследования.Обязательно обратитесь к врачу и сделайте анализ крови в лаборатории: комплексное исследование выявит болезнь Лайма, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз.7. Солнечные ожогиОбгореть можно до такой степени, что потребуется медицинская помощь. Незамедлительно обратитесь к врачу, если на коже появились волдыри или если ожог сопровождается тошнотой, дезориентацией в пространстве, головной болью или ознобом. Так же следует поступить, если подручные средства, такие как мази с алоэ вера или ибупрофен, не дают результата в течение двух дней.Не забывайте пользоваться солнцезащитными кремами. Ультрафиолет полезен в малых дозах, а его избыток может привести к раку кожи.Если у вас светлая кожа, то защитный индекс солнцезащитного средства должен быть не менее 20. Если кожа светлая, а волосы рыжие, то не менее 30. Если вы смуглый, то достаточно 15.Помните, что симптомы ожога появятся не сразу, а часов через 12–20. Кожа красная, прикоснуться к ней больно, голова болит, может повыситься температура. Начинаем помогать себе.Охлаждение. Подойдут компрессы с фурацилином или хлоргексидином. Если этих препаратов нет, делайте примочки с обычной водой, чаем, соком картофеля или алоэ.Увлажнение. После охлаждения кожу обязательно надо увлажнить, иначе она пересохнет и воспалится ещё больше. В аптеке продаётся много препаратов с декспантенолом, которые смогут помочь. Бабушкины средства — кефир, сметана, молоко — тоже прекрасно справляются.Обезболивание. В вашей аптечке должны быть аспирин, парацетамол или ибупрофен. Эти препараты помогут вам уменьшить боль и снизят температуру.Если все меры приняты, но легче не становится, а на коже появились волдыри и язвы, то надо срочно обратиться к врачу.Совсем немного предусмотрительности — и всех этих неприятностей можно избежать. Лето и так короткое. Незачем тратить его на исправление последствий собственной неосторожности.