8 лайфхаков для продления молодости и здоровья после 60 лет

Терапевт Манило посоветовала больше двигаться, чтобы сохранить здоровье в старости. Давно доказано, что здоровье зависит от того, какой образ жизни ведёт человек. Есть определённые правила, которые помогут хорошо себя чувствовать и сохранять бодрость тела на долгие годы. Ведь почтенный возраст не должен мешать людям быть счастливыми и радоваться жизни.Терапевт, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Манило перечислила 8 полезных советов, которые обязательно нужно выполнять, если хочется сохранять здоровый дух в здоровом теле.Снижайте калорийность рационаОбычно суточную норму калорий пересматривают раз в 7–10 лет и урезают на 5–7%, отметила эксперт. При этом не нужно изнурять себя строгими диетами. Достаточно отказаться от жирного, жареного, а также сократить количество сахара. Такой ход поможет снизить риски инсульта, ишемической болезни сердца, гипертонии и сахарного диабета. К тому же стоит урезать потребление соли, что предотвратит гипертоническую болезнь, снизит нагрузку на почки и уменьшит образование отёков.Не засиживайтесь на диванеПобольше гуляйте на природе, освойте скандинавскую ходьбу или посещайте бассейн — отличные и безопасные кардионагрузки. Либо приучите себя делать самую простую зарядку по 10–30 минут в день. Регулярная физкультура снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепит иммунитет и даже нормализует работу кишечника. Да и в целом суставы будут в порядке.Не забывайте питьСоблюдайте водный баланс. Чувство жажды с возрастом может ослабевать, но организм по-прежнему нуждается в питье. Желательно выпивать чистую воду. А вот потребление кофе и крепкого чая после 60 лет лучше сократить — плохие новости для кофеманов.Побольше общайтесьДепрессию часто ошибочно считают сугубо «молодёжным» заболеванием или связывают с кризисом среднего возраста. Однако пожилые более уязвимы перед депрессивными расстройствами. Снизить риски психоэмоциональных расстройств поможет социальная активность и стабильное общение. Важно не только поддерживать связи с членами семьи и друзьями, но и расширять круг знакомств.