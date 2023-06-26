Яблоки, капуста и еще 18 доступных продуктов, которые помогают вырабатываться коллагену

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Каждый из нас хочет сохранить молодость и красоту лица и тела как можно дольше. Для этого нужно, чтобы в организме активно обновлялись волокна коллагена — структурного белка, поддерживающего ткани.Упругость и гладкость кожи во многом зависят от белка коллагена. Он создает прочный, но эластичный каркас под кожей, позволяя тканям поддерживать свою форму. Кроме того, этот белок задерживает воду, что позволяет клеткам сохранять достаточный уровень увлажненности. Коллаген постоянно обновляется, в юности — максимально быстро. Но с возрастом этот процесс замедляется, из-за чего разрушается больше волокон, чем создается новых.Откуда берется коллаген, как он обновляется и что нужно делать, чтобы избежать появления морщин? Помогут ли получить его определенные продукты, напитки или прием добавок, «Доктор Питер» спросил у врача-эксперта лаборатории «Гемотест», дерматовенеролога Александры Филевой.Процессы синтеза и распада параллельныПо результатам исследований стало понятно, что в коже человека всю жизнь происходит два параллельных процесса: активно и непрерывно формируются новые волокна коллагена, а старые, которые повреждены или износились, активно распадаются. За распад отслуживших волокон отвечают специальные ферменты — матриксные металлопротеиназы.Если система «распад — выработка» в балансе, то ферменты уничтожают только поврежденные белки, кожа при этом остается упругой и подтянутой. Если же процессы разрушения коллагеновых волокон преобладают, процессы старения проявляются все активнее: кожа теряет упругость, появляются морщины, возникают дряблость, сухость.Проблемы с коллагеномПо ряду причин ферменты могут слишком быстро и активно уничтожать белковые волокна, которые еще нужны коже. При этом новый коллаген не успевает вырабатываться — эпидермис теряет эластичность и появляются морщины. Это постепенно отражается на внешности, провоцируя возрастные изменения.Снижение синтеза коллагена начинается уже с 25 лет, и в дальнейшем его распад преобладает над выработкой — так формируются возрастные изменения, мы постепенно стареем. Этот процесс может ускориться из-за генетической предрасположенности к раннему старению.Негативные факторы портят коллагенЕще одна причина преждевременного разрушения белковых волокон и потери упругости кожи — гликирование, если говорить проще, засахаривание. Это такой процесс, при котором молекулы глюкозы в коже «пристегиваются» к коллагену, меняют структуру и мешают выполнять его основные функции.Скорость гликирования постепенно увеличивается с возрастом, но даже у молодых людей из-за избытка ультрафиолета, курения или большого количества сладостей в рационе может происходить активное разрушение коллагена.Прием добавок с коллагеном под большим вопросомМечтая избежать появления морщин, женщины годами принимают биологически активные добавки с коллагеном, используют кремы с «белком молодости», надеясь сохранить красоту. Но подтвержденных научных данных об эффективности коллагена, поставляемого в таблетках или в косметике, пока еще нет. В каком возрасте у человека появятся первые признаки старения, зависит, во-первых, от генетической предрасположенности, во-вторых, от образа жизни и питания, поясняет эксперт лаборатории «Гемотест».О генетических особенностях и индивидуальных рисках раннего старения можно узнать по ДНК-тесту. Генетики проанализируют, каких витаминов не хватает человеку, есть ли у него склонность к воспалениям, дерматиту, розацеа, куперозу и раннему образованию морщин. После этого можно будет подобрать эффективную косметику и скорректировать питание.В защите помогут антиоксидантыЗащитить волокна собственного коллагена от преждевременного разрушения нашему организму помогают антиоксиданты. Чтобы пополнить их запас в организме, нужно есть зелень, ягоды, фрукты и овощи.Для синтеза коллагена организму нужны витамины C, A и группы B. Принимать витамины в таблетках стоит только тем людям, у кого выявлен дефицит. Если дефицита нет, достаточно обогатить рацион.Например, много витамина C содержится в шиповнике, сладком перце, смородине, клубнике, облепихе, капусте, яблоках, ананасах и цитрусовых. Витамины группы B есть в шпинате, брокколи, злаковых, бобовых, миндале и яйцах. Витамином A богаты морковь, печень, сыр, морская капуста и молочные продукты.В Интернете часто публикуют совет: чтобы омолодиться и пополнить запас коллагена, нужно есть продукты и блюда с высоким его содержанием, например холодец, морепродукты, рыбу, мясо, желе. Но все не так просто: нет никакой гарантии, что коллаген из пищи организм использует именно на омоложение кожи. Есть рыбу и морепродукты полезно, но надеяться, что эти продукты избавят от морщин, не стоит, рассказала Александра Филева.