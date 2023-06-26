Мазь от геморроя против морщин: можно ли применять лекарства не по прямому назначению

Мы привыкли к тому, что все показания к приему препаратов должны быть прописаны в инструкции. Но иногда врач может рекомендовать прием лекарства от определенного недуга, но в описании препарата вы его не найдете. Стоит ли рисковать?В мировой медицине ситуация, когда лекарство применяют по показаниям, которые не отражены в инструкции, называют специальным термином — off-label drugs. В переводе это означает, что применение при конкретном недуге идет «вне инструкции».Другими словами, производитель не указывал ту проблему со здоровьем, которую лечит врач, как официальное, задокументированное показание к приему. Но как такое возможно? И насколько безопасно применять препараты в таком случае? На эти вопросы «Доктору Питеру» отвечает патофизиолог, иммунолог Елена Парецкая.Что значит «не по инструкции»С точки зрения определения off-label drugs означает применение препарата не от той болезни, для которой его изначально создавали, или не в той дозировке, не у той группы пациентов — например, взрослое лекарство для детей. В своей работе врачи нередко отмечают у лекарства дополнительные эффекты, позитивно влияющие на определенные симптомы. Если таких наблюдений накапливается достаточно много, специалисты на свой страх и риск могут применять препарат в терапии.Иногда назначения врачей вызывают вопросы, особенно если они пытаются лечить препаратами те болезни, при которых лекарство явно не нужно. Поэтому вопрос подобного применения медикаментов всегда спорный.Советы из Интернета особенно опасныОсобенно широко практикуется применение препаратов не по их прямому назначению в глобальной сети. Существует масса различных сайтов с консультациями и советами по лечению тех или иных патологий. Там можно встретить рекомендации по лечению детей препаратами для взрослых в уменьшенных дозировках, удлинение или сокращение срока антибиотикотерапии при определенных инфекциях, применение, например, антигистаминных препаратов в лечении трахеитов, бронхитов, применение в лечении ОРВИ препаратов, которые используются только как профилактика.Поликлиники могут удивлятьМногие пациенты, пообщавшись с врачами поликлиник, с удивлением выясняют, что часть препаратов в списке назначений применяется совершенно не по назначению. Так, есть рекомендации при наличии ОРВИ с насморком и кашлем применять ацикловир, хотя единственное применение его — лечение герпесной инфекции. При этом специалисты уверяют, что препарат может остановить вирусную инфекцию, если начать его применять как можно раньше.Не менее частой бывает рекомендация применять противовоспалительные препараты для лечения вирусных инфекций, хотя точки приложения у них в отношении вирусов нет. Есть рекомендация принимать всем известный корвалол от боли в желудке, если она связана со стрессом.Интересные, но опасные рецептыНестандартное применение лекарств в различных ситуациях встречается достаточно часто, многие люди практикуют самолечение, порой не задумываясь о механизмах действия препарата и результатах подобной терапии. Так, во Франции желающие похудеть активно увлеклись препаратом, в составе которого содержится бенфлуорекс. Его по инструкции показано применять для потери веса людям, страдающим сахарным диабетом второго типа. Но по причине эффекта применять его стали многие полные люди. Результат был плачевным: развились патологии сердца и легочная гипертензия.Есть и менее опасные варианты использования лекарств не по назначению: сорбенты при лечении угревой сыпи или похмелья, хотя алкоголь циркулирует в крови, а сорбенты — в кишечнике, им просто нечего связывать. Мазь, которая применяется в лечении геморроя, используется красавицами в попытках устранить мешки под глазами, в итоге у некоторых они становятся только более выраженными.Для роста волос отчаянные люди применяют разогревающие мази, инъекции никотиновой кислоты, в результате чего получают жуткое раздражение вместо роскошной шевелюры. В косметологии применяют метилурациловую мазь в попытках разгладить морщины, и некоторые говорят, что помогает.Почему так нельзя?Важно понимать, что для каждого лекарства есть строго определенные показания к применению. Именно они изучены производителями и гарантированы. Если вы применяете препарат не по показаниям, вы делаете это на свой страх и риск. Этого производитель не изучал и не гарантировал, поэтому и ответственности за возможные побочки у него не будет.Справедливости ради заметим: в медицине есть случаи, когда препараты, которые направлены на определенную патологию, например на судороги, отлично работают при другой — например, мигрени. Но применение противосудорожных препаратов при лечении некоторых видов мигрени научно оправдано, исследованы эффекты и выверены дозы. Аналогично и с применением некоторых антидепрессантов при хронической боли, например, в спине. В этом случае врачи изучили механизмы влияния препарата, оценили его эффективность и уже подобрали терапевтические дозы.Если же в клинической практике нет подобных устоявшихся схем, на свой страх и риск не стоит лечиться от того, что не прописано в инструкции.