Эндокринолог Павлова перечислила причины отсутствия аппетита по утрам

Завтрак является важнейшим приемом пищи, который нормализует метаболизм и «укрощает» кортизол. О причинах отсутствия аппетита по утрам рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.По ее словам, из-за нестабильного и короткого сна организм может «отказываться» от завтрака. В этом случае он хочет «доспать», а не есть, отметила специалист. Переедание на ночь также может быть причиной отсутствия аппетита по утрам. После восьми часов вечера не рекомендуется принимать обильный и плотный ужин.Много кофе также влияет на желание позавтракать. Если утро начинается с чашки этого напитка, а не со стакана воды, то высока вероятность, что организм «откажется» от приема пищи. Кофе нужно пить через час после завтрака, констатировала Павлова.