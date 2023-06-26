Как женщина может потолстеть от усталости
Что такое анемия
Анемия (она же в народе — болезнь малокровия) — это патология, которая проявляется в организме, если в крови уменьшается уровень гемоглобина и эритроцитов. Как следствие — нарушается транспортировка кислорода по организму и органы начинают страдать от его нехватки.
Чаще всего болезнь встречается у женщин: она есть у каждой третьей. Мужчины, утверждает врач, подхватывают её значительно реже.
Что вызывает анемию
Чтобы правильно усваивать вдыхаемый кислород, людям нужны определённые витамины и полезные вещества. Это:
белки;
железо;
витамины В9 и В12.
Именно они позволяют эритроцитам становиться нужного размера и в полной мере насыщаться гемоглобином.
Соответственно, при нехватке описанных веществ и развивается анемия. Организм хуже переваривает пищу и усваивает её, а нервная система начинает шалить.
Почему при анемии толстеют
Лишний вес в такой ситуации набирается очень быстро. Дело в том, что при дефиците кислорода замедляется обмен веществ и растёт жировая ткань.
Помимо прочего, страдает щитовидная железа, без гормонов которой скорость работы желудка с кишечником замедляется ещё сильнее. Слабость растёт, ожирение прогрессирует. Даже спорт в такой ситуации не поможет.
Что делать при подозрении на анемию
Эндокринолог Магеря советует сперва выяснить, нехватка чего именно стала причиной анемии. Для этого придётся сдать анализы на:
общий анализ крови и общий белок;
фолиевую кислоту;
витамин В12;
сывороточное железо;
ферритин.
Важно: назначить обследование и прописать вам лечение должен врач, самим себе медикаменты выписывать, само собой, не стоит.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий