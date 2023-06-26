Само упражнение достаточно просто и легко для изучения. Его может освоить всякий, кто в состоянии сидеть.«Раскачивание моря» – это упражнение по самомассажу. Если научиться ему должным образом, оно окажется надёжным лечебным средством при многих заболеваниях, включая бессонницу и нарушения в работе желудка и кишечника.«Раскачивание моря» — терапевтическое упражнение китайской медициныВ данном упражнении вы спокойно сидите, вращая и тряся (мягко и нежно) верхнюю часть своего тела, чтобы движения воздействовали на всё, включая внутренние органы. Это помогает наладить работу системы меридианов, отрегулировать циркуляцию крови и ци, улучшить работу внутренних органов.Само упражнение достаточно просто и легко для изучения. Его может освоить всякий, кто в состоянии сидеть.Описание: сядьте по-обычному, или со скрещенными ногами. Руки на коленях. Голову держите прямо, тело выпрямлено, нос должен быть на одной вертикали с пупком. Посидите спокойно какое-то время, полностью свободно и естественно, а затем расслабьте всё тело. Сперва наклонитесь вправо, потом повернитесь влево.Растягивайтесь, вытягиваясь, поворачиваясь по окружности, и таким образом вернитесь в исходное положение. Не делайте пауз и остановок. Продолжайте вращаться и раскачиваться, пока не сделаете 36 оборотов.Выполните упражнение в противоположную сторону. Наклонитесь влево, повернитесь направо, опишите круг и вернитесь в исходное положение. Опишите таким образом 36 кругов, завершив упражнение в исходном сидячем положении.Несмотря на свою простоту, оно обладает хорошим лечебным эффектом.На что следует обратить внимание:1. Если вы предпочитаете сидеть в обычном положении, то лучше воспользоваться простым стулом. Ноги следует расположить на ширине плеч, а стопы – параллельно. Важно следить, чтобы внешние стороны стоп были параллельны.2. Если сидите со скрещенными ногами и левая нога расположена сверху, вращение должно происходить справа налево, а если сверху правая нога, то вращайтесь слева направо.3. Когда при вращении верхней части тела наклоняетесь вперёд, используйте в качестве шарнира поясницу, нос должен быть на одной вертикали с пупком (следите, чтобы не отклонить голову назад).4. Угол наклона тела при вращении зависит от тяжести заболевания и других индивидуальных обстоятельств. Если у вас кружится голова, или давит в груди, или же у вас повышенное кровяное давление, угол не должен быть значителен. При болях в спине, пояснице или конечностях наклоняться следует ниже, а в случае нарушений в работе желудка и кишечника наклон должен быть умеренным.5. Упражнение выполняется медленно, ровно, расслабленно и спокойно, мысленно представляя бескрайнее море и необъятное небо, и вы словно раскачиваете море.В качестве лечебной процедуры это упражнение необходимо выполнять несколько раз в день, должным образом увеличивая количество повторений. Если цели стоят чисто профилактические, то достаточно 36 повторений в каждую сторону, уделив этому 15 минут перед сном.