Нутрициолог Строков рассказал о полезных свойствах чайного гриба

Чайный гриб - это ферментированный безалкогольный напиток с сахаром.Особенность: комбуча содержит микроорганизмы, которые, как говорят, обладают оздоравливающим эффектом. Комбуча, с другой стороны, не для детей, так как чайный напиток содержит как кофеин, так и двухпроцентный спирт.Особый вид безалкогольного напиткаКомбуча производится из чайного гриба. Ферментация происходит во время производственного процесса, при этом молочнокислые бактерии и дрожжевые грибки используют ингредиенты. Это создает типичный для напитка слегка шипучий кисловатый вкус."Помимо полезных микроорганизмов, безалкогольный напиток также содержит сахар, алкоголь и иногда кофеин. В чайном грибе были обнаружены различные культуры, в том числе Acetobacter, Lactobacillus, Bifidobacterium и Saccharomyces", - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковКаждая комбуча уникальна, так как состав микроорганизмов отличается от культуры к культуре. Чайный гриб изначально использовался как лечебный напиток. Он оказывает благотворное влияние на здоровье."В целом воздействие на здоровье можно сравнить с воздействием других ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста или кисломолочные продукты".Комбуча промышленного производства, с другой стороны, не оказывает положительного влияния на здоровье, так как напиток пастеризуется, чтобы сделать его более стойким. Нагрев убивает микроорганизмы.Если вы хотите приготовить напиток самостоятельно, вам следует обратить внимание на соответствующую гигиену. Например, вы должны использовать стеклянную банку вместо керамической. Комбуча может растворять свинец из керамической глазури, содержащей свинец, что может привести к отравлению свинцом.