Терапевт Ильинская: непереносимость глютена может иметь разные формы

Терапевт Тамара Ильинская: при непереносимости глютена типичны частые проблемы с пищеварением.Любой, у кого имеется непереносимость глютена, чувствительно реагирует на глютен – белок, содержащийся во ржи, ячмене и полбе, но особенно в пшенице. Большинство макаронных, мучных изделий и выпечки являются табу для людей с непереносимостью глютена, а употребление многих готовых продуктов сопряжено с риском ухудшения самочувствия.Как сообщила терапевт Ильинская, характерной проблемой при непереносимости глютена становятся разные нарушения пищеварения – боли в животе, вздутие, несварение, диарея. Также врач перечислила другие негативные симптомы, которые могут наблюдаться при такой пищевой непереносимости.Проблемы с кожей, включая экзему и сыпь.Истощение, усталость.Головная боль.Перепады настроения, спутанность сознания.Дефицит железа.Проблемы с суставами.Проблемы с кровообращением.Жжение в верхней части живота.Тошнота.Терапевт Ильинская констатировала, что непереносимость глютена может иметь разные формыГлютеновая болезнь (целиакия). Наиболее тяжелая форма непереносимости всех злаковых, зачастую генетически обусловленная. Может ослаблять иммунную систему.Аллергия на пшеницу. Негативные симптомы возникают после продуктов, содержащих пшеницу, пшеничную муку.Чувствительность к глютену. Достаточно легкая форма непереносимости, может вызывать симптомы средней тяжести и легче. При чувствительности к глютену его исключение из рациона быстро нормализует состояние организма.