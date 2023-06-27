Что полезнее: ряженка или кефир

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Ряженка и кефир - два популярных молочных продукта, которые широко потребляются по всему миру. Они оба получаются путем ферментации молока и являются ценными источниками питательных веществ. Однако, когда дело доходит до выбора между ряженкой и кефиром, многие задаются вопросом: что из них более полезно для организма?Сказать сложно. Но кое-какие выводы на основе исследований сделать можно.Чем полезна ряженкаРяженка — это кисломолочный напиток из топлёного молока. Делают его так: обычное молоко нагревают, но не дают ему закипеть и в течение нескольких часов держат в таком состоянии. После этого его заквашивают молочнокислыми стрептококками и лактобациллами.Последние изучал ещё российский микробиолог Илья Мечников. Он считал, что они замедляют старение и оздоравливают организм. И до сих пор учёные исследуют влияние этих бактерий и допускают, что они могут улучшать микробиоту кишечника, снижать проницаемость кишечной стенки для вредных факторов и замедлять старение. К сожалению, убедительных доказательств пока нет, так что оздоравливаться ряженкой ещё рано. Но просто пить её можно.Кроме ценных бактерий, она содержит некоторое количество витаминов, таких как А, В, С и D, и микро- и макроэлементов — железо, кальций, серу, магний, фосфор, калий и натрий.Есть исследование, которое подтверждает, что введение в рацион маленького количества ряженки и других продуктов из топлёного молока (например, сыров) улучшает усваиваемость цельного молока. Это связано с тем, что во время приготовления часть лактозы вступает в реакции, образуются новые соединения, на которые уже нет непереносимости. Постепенно организм учится переваривать и цельное молоко.Чем полезен кефирКефир — это тоже кисломолочный продукт. Его готовят из цельного молока с добавлением около 20 молочнокислых, уксусных и дрожжевых бактерий.Как и в молоке, в кефире содержатся кальций, железо, фосфор, магний, калий, натрий, медь, молибден, марганец и цинк, витамины А, В, С, D, Е, но не в каких?то значимых количествах.Считается, что кефир тоже благотворно влияет на микробиоту кишечника, улучшает иммунитет, замедляет старение организма, снижает холестерин, уменьшает воспаление и вообще очень полезен. Это подтверждают исследования, но они всё равно не такие достоверные, как, например, в случае лекарств. В общем, кефир полезен, но относиться к нему как к лечению нельзя.Кефир также усваивается лучше молока и хорошо влияет на переносимость его и лактозы. Но пока непонятно, сколько нужно его пить для этого.Что полезнее: ряженка или кефирОценить, какой напиток полезнее, достаточно трудно, потому что непонятно, что считать главным признаком.Ряженку готовят из топлёного молока, которое изначально более жирное. Так что найти обезжиренный вариант сложнее, чем в случае с кефиром. И это может быть важно для тех, кто считает калории.С другой стороны, благодаря образовавшимся при нагревании веществам у ряженки есть тот самый карамельный вкус, которого больше нет ни у одного кисломолочного продукта. А вкус кефира многим не нравится, и они добавляют в него сахар или варенье.В отличие от ряженки, при производстве кефира происходит не только молочнокислое, но и уксусное и спиртовое брожение. Это значит, что в нём есть какое?то количество кислот, которые в теории могут раздражать желудок, а также незначительное количество спирта.Копнуть глубже и сравнить целебные свойства тоже сложно. Потому что кефир изучают чаще, ведь его пьют в большем количестве стран. Однако известно, что кефир и ряженка показали одинаковые актиоксидантные свойства, а также примерно равны по содержанию полезных жирных кислот, если у них одинаковый процент жирности.