Что полезнее: ряженка или кефир
Сказать сложно. Но кое-какие выводы на основе исследований сделать можно.
Чем полезна ряженка
Ряженка — это кисломолочный напиток из топлёного молока. Делают его так: обычное молоко нагревают, но не дают ему закипеть и в течение нескольких часов держат в таком состоянии. После этого его заквашивают молочнокислыми стрептококками и лактобациллами.
Последние изучал ещё российский микробиолог Илья Мечников. Он считал, что они замедляют старение и оздоравливают организм. И до сих пор учёные исследуют влияние этих бактерий и допускают, что они могут улучшать микробиоту кишечника, снижать проницаемость кишечной стенки для вредных факторов и замедлять старение. К сожалению, убедительных доказательств пока нет, так что оздоравливаться ряженкой ещё рано. Но просто пить её можно.
Кроме ценных бактерий, она содержит некоторое количество витаминов, таких как А, В, С и D, и микро- и макроэлементов — железо, кальций, серу, магний, фосфор, калий и натрий.
Есть исследование, которое подтверждает, что введение в рацион маленького количества ряженки и других продуктов из топлёного молока (например, сыров) улучшает усваиваемость цельного молока. Это связано с тем, что во время приготовления часть лактозы вступает в реакции, образуются новые соединения, на которые уже нет непереносимости. Постепенно организм учится переваривать и цельное молоко.
Чем полезен кефир
Кефир — это тоже кисломолочный продукт. Его готовят из цельного молока с добавлением около 20 молочнокислых, уксусных и дрожжевых бактерий.
Как и в молоке, в кефире содержатся кальций, железо, фосфор, магний, калий, натрий, медь, молибден, марганец и цинк, витамины А, В, С, D, Е, но не в каких?то значимых количествах.
Считается, что кефир тоже благотворно влияет на микробиоту кишечника, улучшает иммунитет, замедляет старение организма, снижает холестерин, уменьшает воспаление и вообще очень полезен. Это подтверждают исследования, но они всё равно не такие достоверные, как, например, в случае лекарств. В общем, кефир полезен, но относиться к нему как к лечению нельзя.
Кефир также усваивается лучше молока и хорошо влияет на переносимость его и лактозы. Но пока непонятно, сколько нужно его пить для этого.
Что полезнее: ряженка или кефир
Оценить, какой напиток полезнее, достаточно трудно, потому что непонятно, что считать главным признаком.
Ряженку готовят из топлёного молока, которое изначально более жирное. Так что найти обезжиренный вариант сложнее, чем в случае с кефиром. И это может быть важно для тех, кто считает калории.
С другой стороны, благодаря образовавшимся при нагревании веществам у ряженки есть тот самый карамельный вкус, которого больше нет ни у одного кисломолочного продукта. А вкус кефира многим не нравится, и они добавляют в него сахар или варенье.
В отличие от ряженки, при производстве кефира происходит не только молочнокислое, но и уксусное и спиртовое брожение. Это значит, что в нём есть какое?то количество кислот, которые в теории могут раздражать желудок, а также незначительное количество спирта.
Копнуть глубже и сравнить целебные свойства тоже сложно. Потому что кефир изучают чаще, ведь его пьют в большем количестве стран. Однако известно, что кефир и ряженка показали одинаковые актиоксидантные свойства, а также примерно равны по содержанию полезных жирных кислот, если у них одинаковый процент жирности.
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