Диетолог Гинзбург дал рекомендации по питанию после 50 лет

С возрастом многие люди жалуются на ухудшение здоровья и развитие различных заболеваний. Зачастую в качестве решения этих проблем предлагается сесть на диету. Однако, отметил диетолог Михаил Гинзбург, это не только не является панацеей, но и, наоборот, может нанести организму вред.Он пояснил, что резкая смена рациона может крайне негативно отразиться на здоровье. В похудении есть опасности, с которыми могут столкнутся те, ко не знает сам принцип похудения. Само по себе похудение – это волне полезная мера, позволяющая оздоровить организм. Но в этом процессе организм сталкивается с дефицитом важных для него элементов.Гинзбург подчеркнул, что ожирение вызывает серьезные проблемы со здоровьем и снижает продолжительность жизни, но резко худеть ни в коем случае нельзя. Важно, чтобы организм нормально функционировал и здесь на первую роль выходит сбалансированное питание. В норму вес следует приводить комплексным способом, а это - сочетание питания, режима, физической активности. Также крайне важно не допускать постоянных стрессовых ситуаций, поскольку это может нивелировать все те положительные моменты, которых удалось достичь.