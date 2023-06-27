Эндокринолог Павлова назвала причину отсутствия аппетита по утрам

Завтрак играет роль в нормализации метаболизма и подготовке организма к активному дню. Об этом заявила в беседе с Sibmeda врач-эндокринолог Зухра Павлова.Пропуск завтрака может привести к сжиганию мышц из-за активного выделения гормона кортизола утром, уточнила эксперт. Завтрак, по ее словам, также помогает избежать переедания в обед и вечером, способствуя поддержанию формы.При этом специалист подчеркнула, что отсутствие аппетита по утрам может быть вызвано неудовлетворительным сном, слишком поздним или нестабильным. Также избыточное потребление пищи перед сном может привести к отсутствию аппетита утром.Специалист добавила, что чрезмерное увлечение кофе может угасить желание позавтракать, так как кофеин влияет на нервную систему и подавляет чувство голода. Она советует пить кофе не сразу после пробуждения, а спустя час после завтрака.