Нарколог Поликарпов: плотный завтрак и супы помогают восстановиться при похмелье

По словам психиатра-нарколога Александра Поликарпова, при сильном похмелье не стоит заниматься самолечением, правильнее будет обратиться к врачу.Нарколог Поликарпов рассказал журналистам, какие доступные и домашние средства помогают восстановиться при похмелье. Беседуя с «Газетой.Ru», медик отметил, что питье томатного сока или огуречного рассола не имеет никаких научных подтверждений его эффективности.Гораздо результативнее помогают восстановиться при похмелье плотный завтрак и супы. Кроме того, организм не должен подвергаться физическим нагрузкам.«Лучше отдать предпочтение приему сорбентов, плотному завтраку, супам, и при этом ограничить физическую активность», - поделился мнением нарколог Поликарпов.Также он рассказал о симптомах, говорящих о похмелье.Ощущение сильной головной боли.Общая слабость.Приступы тошнотыАритмия с учащенным сердцебиением.Повышенное выделение пота.Эксперт подчеркнул, что в тех случаях, когда организм подвергается интоксикации этанолом, могут происходить обострения имеющихся проблем со здоровьем. При сильном похмелье с тяжелыми негативными симптомами лучше оставить попытки лечиться самостоятельно и обратиться к врачу.«Интоксикация приводит к нарушению обменных процессов, расстройству нервной системы, поражению желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться хронические заболевания», - заявил нарколог Поликарпов.