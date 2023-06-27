От чего возникают ночные судороги в ногах?

Ночные судороги - явление неприятное, возникающее внезапно и сопровождающееся сильной болью в области икр.Ночные судороги - явление неприятное, возникающее внезапно и сопровождающееся сильной болью в области икр. Причин возникновения мышечных спазмов множество, начиная с неудобной позы во время сна, дефицита магния и следствие таких заболеваний, как варикоз и диабет.Ночные судороги можно разделить на однократные и носящие хронический характер. В первом случае мышечные боли может вызвать неудобная поза во время сна, переохлаждение или сильная усталость. Периодические судороги чаще всего сигнализируют о начале заболевания. Следует как можно скорее обратиться к врачу и провести обследование организма.Причинами судорог бывают скрытые травмы ног, варикоз, неврологические заболевания, воспалительные процессы. Также они часто сопровождают начальную стадию сахарного диабета. Для выявления истинной причины ночных судорог следует пройти обследование у флеболога, невролога и эндокринолога. Однако в первую очередь стоит обратиться к терапевту для сдачи основных анализов.Также среди основных причин – нехватка магния в организме. Дефицит может возникнуть во время беременности, длительного стресса, при приеме медицинских препаратов или в случае соблюдения белковой диеты. Спасением станут витаминные комплексы и специализированные препараты с содержанием магния. Также стоит ввести в свой рацион кориандр, петрушку, укроп и базилик. Зелень содержит в 100 г около 700 мг магния, а это двойная суточная доза взрослого человека. Богат магнием авокадо, фасоль и чечевица. В 100 г темного горького шоколада содержится 200 мг магния.Основное предназначение магния – помощь в усвоении организмом кальция, поэтому восполнять его недостаток следует одновременно с приемом кальциевых препаратов. Также магний влияет на работу мозга, снижает высокое кровяное давление и способствует выводу камней из желчного пузыря.Во время судороги рекомендуется встать на пятку ноги, в которой возникли боли. Руками следует помассировать напряженный участок мышц. Если после прохождения судороги боль в мышце осталась, необходимо забинтовать эластичным бинтом всю ногу, от ступни до колена.Кроме приема медицинских препаратов, содержащих кальций и магний, стоит обратить внимание на правильность своего питания. Отличным дополнение станет и утренняя гимнастика. К профилактике ночных судорог относятся контрастные ванночки, массаж, надевание шерстяных носков на время сна. Если ваш рабочий день устроен таким образом, что большую часть времени вы проводите стоя, стоит задуматься о смене работы. Ночные судороги в этом случае являются симптомом начала такого заболевания, как варикозное расширение вен.При повышенной усталости ног и ночных судорогах следует особое внимание уделить качеству своей обуви, женщинам стоит отказаться от постоянного ношения обуви на каблуке.