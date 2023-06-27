Врач Тимощенко назвала среди признаков больной печени кожный зуд и красные пятна на ладонях

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Врач-терапевт Анастасия Тимощенко: при заболевании печени могут возникать неспецифические симптомы – например, кожный зуд.Признаками больной печени могут быть изменения в работе организма, не вызывающие ассоциаций с этим органом.«Самым важным симптомом болезней печени является желтушность кожи и слизистых оболочек, это связано с повышением уровня желчного пигмента билирубина крови», - заявила врач Тимощенко в беседе с изданием Life.Также среди признаков больной печени специалистка назвала кожный зуд. К его появлению ведет ухудшение способности печени выделять желчные кислоты – это может быть связано с воспалением, затрагивающим желчевыделительную систему, или образованием камней в желчных протоках.Помимо этого, на больную печень могут указывать красные пятна на ладонях –«пятнистое покраснение ладоней и стоп, возникающее за счет избытка эстрогенов».У мужчин с нездоровой печенью могут увеличиваться грудные железы. Также, добавила Тимощенко, при больной печени возникает постоянная утомляемость, человек быстро устает от физических нагрузок. Вдобавок возникает подверженность диспептическим нарушениям, таким как плохой аппетит, запор, тошнота, отвращение к жирным продуктам, вздутие живота.