Медово-чесночная паста: Всего 1 ложка натощак укрепит сосуды и улучшит кровообращение!
Чеснок обладает массой полезных свойств, в частности, антиоксидантными и противовоспалительными. В его составе содержится полезный компонент аллицин, который способствует нормализации в крови уровня холестерина, стабилизации артериального давления, укреплению сосудов и улучшению работы сердца. Чеснок помогает справиться с простудными заболеваниями, инфекциями, воспалениями, проблемами с органами дыхания и ЖКТ, артритом, диабетом и раком. Специалисты в сфере питания рекомендуют употреблять чеснок в сыром виде. Также из него можно приготовить эффективное лекарственное средство.
Как приготовить целебную смесь
Мед только усиливает полезные свойства чеснока. Употребляя мед с чесноком на протяжении недели натощак, удастся существенно улучшить самочувствие. Для приготовления смеси используйте натуральные продукты – пчелиный мед (одна чашка) и чеснок (10 зубчиков). Также понадобится небольшая стеклянная емкость с крышкой.
1. Измельчите чеснок в блендере.
2. Налейте в емкость мед и добавьте туда чеснок.
3. Закройте емкость крышкой и поставьте в прохладное место на неделю.
Принимать такое лекарство можно каждый день в течение недели по столовой ложке натощак, при желании разведя смесь водой. Затем необходимо сделать перерыв на пару недель и снова начать принимать лекарство. Чтобы смесь не кристаллизовалась, храните ее при комнатной температуре.
Чем полезен мед с чесноком?
Употребление такой смеси способствует:
улучшению кровообращения;
нормализации артериального давления;
снижению в крови уровня «плохого» холестерина;
уменьшению воспаления;
укреплению иммунитета;
устранению кашля;
облегчению состояния при простуде или гриппе.
Результат зависит от состояния конкретного человека и его образа жизни. Средство принесет организму пользу, если во время его употребления исключить из рациона сахар, жиры и фаст-фуд.
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