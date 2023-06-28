Людей с симптомами расстройства психики стало больше после пандемии
По словам специалиста, во время карантина люди много были дома и начали замечать у себя и детей симптомы СДВГ, которые раньше не привлекали их внимания. Не последнюю роль, скорее всего, сыграла и доступность сведений о ментальном здоровье в интернете.
Врач отмечает, что у каждого пациента с СДВГ есть индивидуальные особенности, нельзя выделить какой-то типаж. Тем не менее у всех с этим диагнозом не получается расставлять приоритеты на разных уровнях деятельности. Симптомы заболевания сохраняются на всю жизнь, а не проявляются как временное отсутствие концентрации.
Мозг больных с СДВГ недостаточно стимулируется. Из-за этого людям с таким диагнозом трудно поддерживать отношения, они меняют место работы 30-40 раз. Кроме того, такие люди чаще других ищут удовлетворение в кофеине, никотине, сахаре, алкоголе или наркотиках.
Пашос подчеркнул, что интенсивные симптомы СДВГ способны проявляться в любом возрасте и важно не спутать его с аутизмом или тревожным расстройством.
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