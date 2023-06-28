5 причин, почему вы ощущаете жар без простуды

Иногда вас может одолевать ужасный жар, при этом никаких признаков простуды вы не замечаете. Причина того, что вам постоянно становится жарко, может заключаться не только в вирусе.СтрессПлохое эмоциональное состояние тоже сказывается на организме. Людям, которые оказываются в стрессовых ситуациях, свойственно внезапно начать потеть и испытывать жар. Однако после того, как причина стресса исчезнет, человеку становится легче. При этом есть более тяжелые состояния.Исследования показывают, что психогенная лихорадка, которая появляется в результате воздействия эмоциональных событий или хронического стресса, способна вызвать очень высокую температуру на долгий срок. Ее лечат не жаропонижающими, а психотропными препаратами с седативными свойствами. Еще может помочь психотерапия.ГипертиреозПри гипертиреозе в организме вырабатывается слишком много гормона щитовидной железы, что приводит к повышенной температуре тела. При этом состоянии вы будете испытывать сильные жажду и голод, а также намного чаще потеть. Сердце же будет учащенно биться. Гипертиреоз также может вызвать диарею и зуд.КофеинКофеин может вызывать не только нервное возбуждение по утрам. Исследователи отмечают, что кофеин способен сужать кровоток и влиять на частоту сердечных сокращений, что приводит к выделению тепла.Острая едаОдно из исследований показало, что острая еда, например перец чили, содержащий капсаицин, расширяет кровеносные сосуды. Это ведет к покраснению лица и увеличению жара в организме. Если вы заметили, что из-за какого-то ингредиента вам постоянно становится жарко, стоит обсудить это с врачом и понять, безвредна ли эта еда для вашего организма.ОжирениеЛюди с меньшим весом лучше сохраняют прохладу своего тела, чем те, кто страдает от ожирения. Чем больше становится масса вашего тела, тем тяжелее кожной поверхности охватить все лишние килограммы. От этого охлаждающая способность организма уменьшается. Именно подкожный жир часто становится барьером для потери тепла.