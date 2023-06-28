Диетолог Пономарева рассказала о простом методе, который позволит не заболеть диабетом

Согласно новому исследованию, популярный план похудения может проложить путь к лучшему контролю уровня сахара в крови.«Многие традиционные диеты для похудения включают подсчет калорий, что может быть громоздким и трудным для выполнения», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Таким образом, более простой план диеты, известный как «еда, ограниченная по времени», может стать шагом вперед.«Ограниченное по времени питание без подсчета калорий стало популярной стратегией похудения, потому что это просто».Исследование показали, что при наборе 90 взрослых людей, страдающих ожирением, участников случайным образом распределили в разное время приема пищи. Некоторым участникам приходилось есть только с полудня до 8 вечера, и они регулярно встречались с диетологом.Те, кто принимал пищу с ограничением по времени, съедали на 425 калорий в день меньше, чем участники контрольной группы, которые могли есть как обычно.Кроме того, группа с ограниченным временем приема пищи также в среднем потеряла около 5 кг после одного года соблюдения плана контролируемой диеты.Ожирение является одним из ведущих факторов риска развития диабета 2 типа. Считается, что на ожирение приходится до 85 процентов риска развития высокого уровня сахара в крови."Придерживаясь плана диеты с ограничением по времени и тем самым снижая вес, можно снизить риск развития диабета 2 типа".Результаты могут частично помочь в принятии клинических решений, принимая во внимание индивидуальные предпочтения, а не просто выбирая диету, которая может быть более эффективной. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, кто получит наибольшую пользу от каждого из этих вмешательств.